Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına, 13 ulaştırma ve haberleşme uzmanı ile 4 Avrupa Birliği uzman yardımcısı alınacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Bakanlığa sözlü giriş sınavı ile 13 ulaştırma ve haberleşme uzman yardımcısı istihdam edecek. Sözlü sınava başvurular, 8 Ocak 2018'e kadar Bakanlığa şahsen veya posta yoluyla yapılacak.

ŞAHSEN VEYA POSTA YOLUYLA BAŞVURULACAK

Bakanlık, sözlü giriş sınavı ile 4 Avrupa Birliği uzman yardımcısı alacak. Adaylar, 15-26 Ocak'ta Bakanlığa şahsen veya posta yoluyla başvurabilecek.

Her iki sınava da girmeye hak kazanan adayların listesi, www.udhb.gov.tr internet adresinde ilan edilecek.

Kaynak: haberinburada