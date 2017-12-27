ULAŞTIRMA BAKANLIĞINA 17 PERSONEL ALINACAK
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına, 13 ulaştırma ve haberleşme uzmanı ile 4 Avrupa Birliği uzman yardımcısı alınacak.
Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Bakanlığa sözlü giriş sınavı ile 13 ulaştırma ve haberleşme uzman yardımcısı istihdam edecek. Sözlü sınava başvurular, 8 Ocak 2018'e kadar Bakanlığa şahsen veya posta yoluyla yapılacak.
ŞAHSEN VEYA POSTA YOLUYLA BAŞVURULACAK
Bakanlık, sözlü giriş sınavı ile 4 Avrupa Birliği uzman yardımcısı alacak. Adaylar, 15-26 Ocak'ta Bakanlığa şahsen veya posta yoluyla başvurabilecek.
Her iki sınava da girmeye hak kazanan adayların listesi, www.udhb.gov.tr internet adresinde ilan edilecek.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Havalimanı Personelini Taşıyan Araç İett Otobüsüne Çaptı: 8 Yaralı
- Rusya'nın Askerlerini Suriye'den Çekmesi Tsk'nın Önünü Açtı! Afrin Operasyonu An Meselesi
- 1 Yılda 7. Görüşme! Putin, Türkiye'ye Geldi
- Alperenler Ayasofya Müzesine Girip Namaz Kıldı, Amatör Kamera Anbean Kaydetti
- İsveç'te Yılın Kahramanı Ödülü 63 Yaşındaki Konyalı Fatma Anne'ye Gitti
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar