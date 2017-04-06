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ülkemizde her yıl 150 bin kişi kanserle tanışıyor

ÜLKEMİZDE HER YIL 150 BİN KİŞİ KANSERLE TANIŞIYOR

Dünyada hayati kayıp nedenleri arasında kalp ve damar hastalıklarından sonra ikinci sırayı alan kanser, anormal hücrelerin kontrolsüz çoğalması ve yayılmasıyla ortaya çıkıyor.

Tarih : 06 Nisan 2017, 12:16
Puan Ver : Ülkemizde Her Yıl 150 Bin Kişi Kanserle Tanışıyor(8/10)9


 Kanserle karşı karşıya kalmadan alınması gereken tedbirlerin başında ise dengeli ve sağlıklı beslenme geliyor. Medikal Onkoloji Bölümü'nden Doç. Dr. Halit Karaca, kanserle mücadelede doğru beslenmenin önemi hakkında bilgi verdi.



ÜLKEMİZDE HER YIL 150 BİN KİŞİ KANSERLE TANIŞIYOR



Batı toplumlarında her yıl 250-350 kişiden biri kanserle yüz yüze gelmektedir. 60 yaşın üzerindeki insanlarda ise kanser sıklığı daha da artmakta ve her 300 kişiden 5'i bu hastalıktan etkilenmektedir. Ülkemizde ise her yıl 150 bin kişinin kansere yakalandığı tahmin edilmektedir. Son yıllarda kanserden korunmak için neler yapılması gerektiği ve nelerin kanserojen olabileceği en popüler sağlık konusudur. Bu derece ciddi bir sağlık probleminin nedenlerini ortaya koymak ve korunmak yani hastalık ortaya çıkmadan önlemini almak dünya çapında bir sağlık politikası olmuştur. Genetik faktörler, sigara, çevre kirliliği ve yanlış beslenmenin kansere etkisi olduğu bilinmektedir.



 



kaynak:sabah








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