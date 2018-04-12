Alman ARD televizyonunun haberine göre, "geçici koruma" statüsü alan sığınmacılara tanınan hakların sınırlandırılması nedeniyle aile fertlerini Almanya'ya getiremeyen bazı Suriyeliler, yasa dışı yollarla tekrar Türkiye'ye dönmeye çalışıyor.

TÜRKİYE'YE HERGÜN 50 MÜLTECİ GELİYOR

Bazı Suriyeli sığınmacılara Türkiye'ye yolculuklarında eşlik eden muhabirler, ARD televizyonunda, insan kaçakçılarıyla yaptıkları söyleşilere de yer verdi. Adı gizli tutulan bir kaçakçı, Türkiye'ye her gün yaklaşık 50 kişi götürdüğünü ve bunların çoğunluğunun Suriyeli olduğunu iddia etti.

Federal Göç ve Mülteci Dairesinin (BAMF) verilerine göre, geçen yıl ikametgahını değiştiren 4 bin Suriyelinin yeni adresi bilinmiyor.

GELEN MÜLTECİ SAYISI TAM OLARAK BİLİNMİYOR

Almanya'da oturma izni olan Suriyelilerin, karayoluyla diğer AB ülkelerine seyahatleri mümkün olduğu için, Türkiye'ye geri dönen Suriyelilerin kesin sayısı hakkında bir istatistik bulunmuyor.

ALMANYA, MÜLTECİ AİLELERİN BİRLEŞMESİNİ ZORLAŞTIRDI

BM Mülteciler Yüksek Komiserliğinin Almanya Temsilcisi Dominik Bartsch, münferit bazı olaylardan haberi olduğunu belirtirken, böyle bir durumun yaşanmasının Almanya'nın, ailenin korunmasına yeterli değeri vermediğini gösterdiğini ifade etti.

Alman Yeşiller Partisi Mülteci Politikası Sözcüsü Luise Amtsberg de Alman hükümetinin politikasını ve sığınmacılar için aile birleşiminin zorlaştırılmasını eleştirdi.

"BU SAÇMA BİR DURUM"

Almanya'nın ve AB'nin göç krizinde Türkiye'nin yükünü azaltmak hedefiyle 2016 yılında anlaşma yaptığını hatırlatan Amtsberg , "Şimdiyse geçici koruma verilmiş insanlar, ailelerine kavuşmak için Almanya'dan Türkiye'ye dönmek durumunda kalıyorlar. Bu saçma bir durum" dedi.

Kaynak: haberinburada