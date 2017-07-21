Venezuela'da nisan ayından bu yana süren ve 100 kişinin hayatına mal olan protestoların önemsenecek derecede olmadığını dile getiren Başkan Maduro, liderlerin de gözaltına alınacağını söyledi.

Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yeni anayasa oylamasını iptal etmesi için baskılar devam ederken, ülke genelinde gerçekleştirilen protestolara binlerce kişi katıldı. Ülkedeki protestolar hala tüm hızıyla devam ederken açıklama yapan Maduro, protestoların önemsenecek derecede olmadığını ve protestocu liderlerin de gözaltına alınacağını söyledi.

3 KİŞİ ÖLDÜ, 300 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Dün (20 Temmuz) gerçekleştirilen protestoda polis ile eylemciler arasında tansiyon yükseldi. Yaklaşık 300 kişinin gözaltına alındığı protestoda 3 kişi hayatını kaybetti. Bir kişinin başkent Caracas'ta iki kişinin ise Valencia kentinde hayatını kaybettiği açıklandı.

ÜLKENİN YÜZDE 85'İ PROTESTOLARA KATILDI

Başkent Caracas'ta protestocular yola barikat kurdu, diğer kentlerde de sokaklarda eylemciler mobilyaları ateşe verdi. Muhalifler, ülkenin yüzde 85'inin protestolara katıldığını söyledi. Polis, protestocuları dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı.

LİDERLER GÖZALTINA ALINACAK

Maduro, protestoların önemsenecek derecede olmadığını dile getirerek, liderlerinin de gözaltına alınacağını söyledi.

NİSANDAN BU YANA SÜREN PROTESTOLARDA 100 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Muhaliflerin protestolarının ortaya çıktığı nisan ayından bu yana ülke genelinde yaklaşık 100 kişi hayatını kaybetti.

AĞIR TOPLAR ÜLKENİN ANAYASA OYLAMALARINI İPTAL ETMESİNİ İSTİYOR

Öte yandan, Kolombiya, İspanya, ABD ve AB de Venezuela hükümetinin yeni anayasa oylamalarını iptal etmesi gerektiğini savunuyor.

Kaynak: haberinburada