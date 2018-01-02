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Ülker'in Yeni Sahibi Pladis Oldu

ÜLKER'İN YENİ SAHİBİ PLADİS OLDU

Yıldız Holding, elinde bulunan Ülker paylarının tamamını Londra'da kurduğu yeni şirketi Pladis'e sattı.

Tarih : 02 Ocak 2018, 12:20
Puan Ver : Ülker'in Yeni Sahibi Pladis Oldu(8/10)4

Ülker Grubu, Yıldız Holding tarafından 5 milyar dolar sermaye ile Londra'da kurulan Pladis'e varlıklarını devretmeye devam ediyor. 2016 yılında Ülker Bisküvi'nin yüzde 21'ini Pladis'e devreden Yıldız Holding, yılın son günlerinde yüzde 30 hisseyi yurtdışına transfer etti.

EN BÜYÜK HİSSEDAR PLADIS OLDU

Borsa dışı hisse satışı yöntemiyle yurtdışına yapılan hisse transferi sonrası Ülker Bisküvi'nin en büyük hissedarı Pladis oldu. Pladis yüzde 51 oranında payla şirketin hakim ortağı konumuna geldi. 2016 yılında yapılan devir açıklaması hisselere düşüş olarak yansımıştı. Bu arada, Ülker Bisküvi'nin yüzde 49'u halka açık durumda.

KAP'A YAPILAN AÇIKLAMA

Pladis Foods Limited imzasıyla KAP'a şu açıklama yapıldı:

"Sermayemizin yüzde 100'üne sahip olan Yıldız Holding A.Ş.'den Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş.'nin ödenmiş sermayesinin yüzde 30'una tekabül eden 102.600.000 adet hissenin 19.50 lira hisse fiyatından, toplam 2.000.700.000 lira karşılığında Borsa dışında alım işlemi 29/12/2017 tarihinde gerçekleştirilmiştir."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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