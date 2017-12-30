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Ülkeyi karıştıran görüntü! İki futbolcu camiye bira şişesi fırlattı

ÜLKEYİ KARIŞTIRAN GÖRÜNTÜ! İKİ FUTBOLCU CAMİYE BİRA ŞİŞESİ FIRLATTI

Avusturyalı futbolcular Dejan Ljubicic ve Daniel Sudar tatil için geldiği Bosna'nın Kiseljak şehrinde bir camiye bira şişesi fırlattıkları için göz altına alındı.

Tarih : 30 Aralık 2017, 13:50
Puan Ver : Ülkeyi Karıştıran Görüntü! İki Futbolcu Camiye Bira Şişesi Fırlattı(9/10)5

Rapid Wien'in oyuncusu Dejan Ljubicic, Bosna Hersek'te çirkin bir olaya imza attı. Ljubicic, Wiener Neustadt'ta forma giyen Daniel Sudar'la birlikte yılbaşı tatili arasında geldiği Bosna-Hersek'te camiye bira şişesi fırlattığı için gözaltına alındı.

OLAYIN ARDINDAN AÇIKLAMA YAPTI!

Olayın ardından açıklama yapan Ljubicic, 'O anda bana ne oldu bilmiyorum ve sadece özür dileyebilirim. Yaptığım hata için çok üzgünüm. Kişisel olarak da gidip özür diledim ve sadece camiye verdiğim hasarı karşılamakla kalmayıp yerel dini topluluklara bağış yapacağım.' açıklamasında bulundu.

"KULÜP OLARAK BİR CEZA VERECEĞİZ"

Çirkin saldırıyla alakalı bir açıklama da Rapip Wien'in spor direktörü Fredy Bickel'den geldi. Bickel açıklamasında 'Bu olay hiçbir yönüyle kabul edilemez. Böyle bir davranış bir Rapid oyuncusuna asla yakışmaz. Tatilden döndüğünde kendisiyle özel olarak konuşacağız ve kesin olarak kulüp olarak bir ceza vereceğiz.' dedi.

Sözkonusu olay Bosna Hersek'in Kiseljak şehrinde bulunan camiye sabaha karşı 5:25 sıralarında 2 kişinin yaklaşıp şişe fırlatması şeklinde gerçekleşti. Caminin dışında hasar bırakan saldırının ardından arabalarına atlayıp kaçan kişilerin daha sonra Ljubicic ve Sudar oldukları anlaşıldı. Kaynak: Milliyet

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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