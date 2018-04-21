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Ülkücü Şehitler Anıtı'nı Ziyaret Eden Bahçeli'ye Sürpriz Hediye
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Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret eden Bahçeli'ye sürpriz hediye

ÜLKÜCÜ ŞEHİTLER ANITI'NI ZİYARET EDEN BAHÇELİ'YE SÜRPRİZ HEDİYE

Ankara Kızılcahamam'da Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret eden MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte çekilmiş fotoğraf tablosu hediye edildi.

Tarih : 21 Nisan 2018, 18:10
Puan Ver : Ülkücü Şehitler Anıtı'nı Ziyaret Eden Bahçeli'ye Sürpriz Hediye(5/10)1

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kızılcahamam'da Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti. Anıt içerisine yapılan Gökbükü Otağı'na geçen Bahçeli'ye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte çekilmiş fotoğraf tablosu ve kaftan maketi hediye edildi.

ÜLKÜCÜ ŞEHİTLER ANITI'NI ZİYARET ETTİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin merkez yönetim kurulu, merkez disiplin kurulu üyeleri, milletvekilleri ve il başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilecek toplantıya katılmak üzere Kızılcaham'a geldi. İlçede ilk olarak Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret eden Devlet Bahçeli, buraya karanfil bıraktı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ile ÇEKİLEN FOTOĞRAFI HEDİYE EDİLDİ

Devlet Bahçeli, şehitler için edilen duanın ardından, anıt içerisine yapılan Gökbükü Otağı'na geçti. Burada Kızılcahamam Belediye Başkanvekili İbrahim Yıldız ve Ak Parti Kızılcahamam İlçe Başkanı Süleyman Acar, Devlet Bahçeli'ye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte çekilmiş fotoğraf tablosu ile kaftan maketi hediye etti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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