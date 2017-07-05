

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır dışişleri bakanlarının bugün Kahire'de yapacakları zirveden Katar'ın 'red' cevabına karşı bir karar alınması bekleniyor.







Katar'a yönelik atılabilecek adımlar arasında söz konusu ülkenin Körfez İşbirliği Konseyi'nden (KİK) çıkarılması ya da ek ekonomik yaptırımlara maruz bırakılması gösteriliyor. Katar'a yönelik askeri bir müdahale ihtimali 'abluka' uygulayan ülkeler tarafından daha önce reddedilmişti.



















kaynak:hurriyet