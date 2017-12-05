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Ultra Lüks Bir Hayat Yaşıyordu! Güzeller Güzeli WhatsApp Valisi Hapse Giriyor

ULTRA LÜKS BİR HAYAT YAŞIYORDU! GÜZELLER GÜZELİ WHATSAPP VALİSİ HAPSE GİRİYOR

WhatsApp Valisi olarak bilinen ve ülkenin en fakir kasabalarından birini yönettiği halde zimmetine para geçirerek ultra lüks bir hayat süren Lidiane Leite'nin hapis cezası alması kesinleşti.

Tarih : 05 Aralık 2017, 16:10
Puan Ver : Ultra Lüks Bir Hayat Yaşıyordu! Güzeller Güzeli Whatsapp Valisi Hapse Giriyor(5/10)1

Brezilya'nın Kuzey Batısında bulunan Bom Jardim kasabasının valisi, 27 yaşındaki Lidiane Leite'nin hapis cezası alması kesinleşti. Eski valinin 14 yıl hapis yatması bekleniyor.

WHATSAPP VALİSİ

Lidiane Leite WhatsApp Valisi olarak biliniyordu. Leite'nin bu ünvanı almasına sebep olansa pek ortalarda gözükmeyip emirlerini çalışanlarına WhatsApp üzerinde gönderdiği mesajlarla vermesiydi.

4,5 MİLYONU ZİMMETİNE GEÇİRMİŞ

Brezilya'nın en fakir kasabalarından birini yöneten Lidiane Leite, eğitim bütçesinden zimmetine para geçirerek ultra lüks bir hayat yaşıyordu. Güzel vali hakkında açılan soruşturma sonucunda zimmetine 4.5 milyon sterlin para geçirdiği anlaşılmıştı.

WhatsApp Valisi'nin yaşadığı ultra lüks hayat yaptığı paylaşımlarla dikkati çekmiş, açılan soruşturma sonucunda Leite görevinden uzaklaştırılmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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