Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Güney Marmara Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Mehmet Akkuş yaptığı açıklamada, Bursa'nın turizmde önde gelen şehirlerden biri olduğunu söyledi. Bursa'nın Uludağ ile dünya markası haline geldiğini ifade eden Akkuş, "Sayısız güzelliklere sahip Uludağ gibi bir yer dünyanın hiçbir yerinde yok. Uludağ'ı biz 1980'li yıllarda dünya turizmine tanıttık ve uluslararası markası haline getirdik. Uludağ herkesin rahat bir şekilde seyahat edebileceği, kayak yapabileceği, eğlenebileceği, kış turizmini en iyi şekilde geçirebileceği bir yer" dedi.

"ULUDAĞ'IN ARTIK REKLAMINI BİLE YAPMAYA GEREK KALMIYOR"

Akkuş, Uludağ'ın uzun zamandır kış mevsiminde hep dolu geçtiğini belirterek, "Aralık'ın 20-25'inde sezon açılır, Mart'ta kapanır. Uludağ, bu dönemde her zaman için yüzde 90-100 doluluk oranında sezonu kapatır. Uludağ bunca zamandır iç turizm ve Rus turistler için çalışıyordu. Son zamanlarda Ortadoğu'dan, Arap ülkelerinden de ciddi sayıda Uludağ'a turist gelmeye başladı. Kış, yaz sürekli Uludağ'a Ortadoğu'dan Arap turist geliyor. Uludağ, artık reklamını bile yapmaya gerek kalmadan kendi kendini pazarlayan bir bölge haline geldi" diye konuştu.

"SÖMESTR TATİLİNİ DE YÜZDE 100 DOLU GEÇİRECEĞİZ"

Uludağ'a bu sene erken düşen karın rezervasyonları da beraberinde getirdiğini, otellerin özellikle 3 günlük yılbaşı tatiline yönelik bugünden talep almaya başladığını Akkuş, şöyle devam etti:

"Bazı zamanlarda yağış geç düşünce kar duasına çıkıyorduk. Şu anda Uludağ'da kar yağmaya başladı ve yarım metre civarında kar var. Bu mükemmel bir sezonun başlangıcıdır. Eksiksiz bir şekilde bu kışı komple dolu olarak geçireceğiz. Özellikle yılbaşı ve sömestr tatilini yüzde 100 dolulukla geçireceğiz. Belki daha fazlasını da şehir merkezinde konaklatıp teleferik hattını kullanarak shuttle hizmetiyle Uludağ'a götürebilmek için çalışmamız var."

Kaynak: haberinburada