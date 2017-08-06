Keyifli anlar geçirmek istedi ama canından oldu. Uludağ'ın yamacında kamp kuran genç, Bursa manzarası izlemek için yürüyüş yaparken 70 metrelik uçurumdan düştü.

ŞENLİĞE KATILMAK İÇİN GİTMİŞTİ

Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitçileri Bölümü son sınıf öğrencisi ve üniversitenin arama-kurtarma topluluğunda da yer alan Eren Gürbüz, Cuma günü Artvin Yusufelililer tarafından Alaçam'da düzenlenen şenliğe gitti.

940 METRE RAKIMDAN MANZARA İZLEMEK İSTERKEN DÜŞTÜ

Alaçam'da tek başına kamp kurun şenliğe katılan Eren Gürbüz dün gece saat 21.00'de yemek yedikten sonra mesire alanından Bursa manzarası izlemek üzere Kayabaşı Mevkii'ne doğru yürüyüşe çıktı. 940 metre rakımlı bölgedeki 70 metrelik uçurumdan düşen Eren Gürbüz, başını kayalıklara çarparak yaşamını yitirdi.

UÇURUMDAKİ CESEDİ AFAD VE AKUT EKİPLERİ ÇIKARDI

Ailesi, Eren Gürbüz'e dün gece cep telefonuyla ulaşamayınca durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Jandarma, AFAD ve AKUT ekipleri gece saatlerinden itibaren bölgede aramalara başladı. Dün gece uçurumun başında Gürbüz'ün çantasını bulan ekipler, bugün saat 10.30 sıralarında da aşağıdaki cesedine ulaştı. Ekipler, halatlarla istasyon kurarak, cesedi yukarıya çekti.

CESEDİ ADLİ TIP'A KALDIRILDI

Haber verilmesi üzerine Cumhuriyet Savcısı da olay yerine geldi. Yarım saatlik traktör yolculuğu ile bölgeye gazetecilerle birlikte ulaşan savcının incelemesinin ardından Eren Gürbüz'ün cesedi Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Kaynak: haberinburada