Uludağ'da dün akşamüstü kaybolan Katarlı çocuk, 18 saatlik arama sonucu kurtarma ekipleri tarafından bulundu.

DÜN AİLESİYLE BİRLİKTE YEMEK YEDİKTEN SONRA KAYBOLMUŞTU

Katar'dan Türkiye'ye turist olarak gelen 9 kişilik aile dün Uludağ'a çıktı. Zirvede yemek yedikten sonra İstanbul'a dönmek isteyen aile, 9 yaşındaki İbrahim Najib El Mansouri'nin yanlarında olmadığını fark etti. Bir süre arama yapan aile çocuğu bulamayınca durum jandarmaya bildirildi. Çocuğu bulmak için Jandarma Arama Kurtarma, Jandarma Özel Harekat, AKUT, NAK, Yıldırım Belediyesi Arama Kurtarma, Bursa Büyükşehir Belediyesi Arama Kurtarma, İHH ve UMKE ekipleri seferber oldu. Gece boyunca Uludağ'ın her yerinde arama yapan ekipler, çocuğun izine rastlamadı. Sabah saatlerinde tekrar arama başlatan ekipler, araziye dağıldı.

18 SAAT SONRA SARILAN MEVKİİ'NDE BULUNDU

Öte yandan, jandarma ekipleri havanın aydınlanması ile beraber drone uçurmaya başladı. Bölgeyi drone ile havadan tarayan ekiplerin çocuğu bulmak için çalışmaları sürdürürken, çocuğun izine Sarılan mevkiinde ulaşıldı. Alınan ilk bilgilere göre çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu en kısa sürede ailesinin yanına getirileceği açıklandı.

Kaynak: haberinburada