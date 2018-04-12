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Uluslararası ajans duyurdu! İngiltere, Suriye'yi vurmak için gün verdi

ULUSLARARASI AJANS DUYURDU! İNGİLTERE, SURİYE'Yİ VURMAK İÇİN GÜN VERDİ

Daily Telegraph'ın haberine göre, İngiltere Başbakanı Theresa May, İngiliz denizaltılarını Suriye'yi vurmak üzere füze menzili içine gönderdi. Saldırının perşembe gecesi gerçekleşmesi bekleniyor.

Tarih : 12 Nisan 2018, 00:50
Puan Ver : Uluslararası Ajans Duyurdu! İngiltere, Suriye'yi Vurmak İçin Gün Verdi(9/10)5

Daily Telegraph gazetesi, İngiliz denizaltılarının Suriye'yi vurmak üzere füze menzili içine gönderildiğini aktardı.

THERESA MAY, DENİZALTILARIN GÖNDERİLMESİ İÇİN TALİMAT VERDİ

İngiltere Başbakanı Theresa May'in denizaltıların gönderilmesi talimatını verdiği belirtilirken, saldırının perşembe gerçekleşmesinin beklendiği aktarıldı.

SON KARAR YAPILACAK TOPLANTI İLE BELLİ OLACAK

Daily Telegraph'ın haberinde, May'in Duma'daki duruma verilecek tepkiyi belirlemek üzere kabineyi topladığına da yer verildi. Son kararın ABD ve Fransa ile yapılacak görüşmelerden sonra verileceği bildirildi.

ESAD'IN KİMYASAL SİLAH KULLANDIĞI İDDİASI HENÜZ KANITLANMADI

Doğu Guta'nın Duma ilçesinde Suriye ordusunun kimyasal silah kullandığı iddiaları henüz kanıtlanmış değil. Batı ülkeleri, iddialara dayanarak Suriye üslerine füze saldırısı planı yapıyor. Son olarak ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'ye saldırı için 'büyük bir karar alacağını' belirtmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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