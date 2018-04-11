ULUSLARARASI AJANS DUYURDU! SUUDİ ARABİSTAN'A FÜZE SALDIRISI
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da üç güçlü patlama meydana geldi. Suudi hava savunma sistemleri Riyad'a atılan füzelere müdahale bulundu.
Uluslararası haber ajansı Reuters, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da üç şiddetli patlama duyulduğunu bildirdi.
GÖKYÜZÜNE SİYAH DUMANLAR YÜKSELDİ
Ajans, haberini görgü tanıklarına dayandırıyor. Patlamaların ardından gökyüzüne siyah dumanlar yükseldi.
FÜZELERE MÜDAHALE EDİLDİ
Al Arabiya Suudi hava savunma sistemlerinin başkent Riyad'a atılan füzelere müdahale ettiğini duyurdu.
YEMEN'DEN GELEN İHA DÜŞÜRÜLMÜŞTÜ
Suudi Arabistan'ın resmi televizyonu El Arabiya, ordu birliklerinin bugün Yemen'den gelen bir insansız hava aracını sınır bölgesinde düşürdüğünü duyurmuştu.
Kaynak: haberinburada
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