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ULUSLARARASI AJANS DUYURDU! TRUMP İRAN'LA YAPILAN ANLAŞMADAN ÇEKİLİYOR


Uluslararası ajans duyurdu! Trump İran'la yapılan anlaşmadan çekiliyor
Tarih : 18 Mart 2018, 18:00
Puan Ver : Uluslararası Ajans Duyurdu! Trump İran'la Yapılan Anlaşmadan Çekiliyor(8/10)4

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran ile 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmasından Mayıs ayı içerisinde çekilmesi bekleniyor.

ABD'Lİ SENATÖR DUYURDU

Reuters haber ajansına göre, CBS kanalına konuşan ABD'li bir senatör, ABD Başkanı Donald Trump'ın Mayıs ayında İran ile 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmadan geri çekilmesini beklediğini söyledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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