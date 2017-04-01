ULUSLARARASI AJANS FOTOĞRAFI BU SABAH ÇEKTİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Diyarbakır ziyaretini uluslararası haber ajansları da takip ediyor. Reuters haber ajansı, bugün Sabah kentten bir fotoğraf geçti.
Erdoğan ve Türk bayrağı asılan bir binanın önünde yürüyen kadınların yer aldığı kare, dünyaya servis edildi.
Diyarbakır'da ana yollara da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterleri ve Türk bayrakları asıldı.
kaynak:milliyet
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