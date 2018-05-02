Standard&Poor's, Türkiye'nin yabancı para cinsinden kredi notunu "BB"den "BB-"ye düşürdü. Görünümünün durağan olduğunu bildirdi.

KREDİ NOTU "BB" DEN "BB-" YE DÜŞÜRÜLDÜ, GÖRÜNÜM İSE "DURAĞAN"

S&P'den yapılan açıklamada, Türkiye'nin yabancı para cinsinden kredi notunun "BB"den "BB-"ye, yerli para cinsinden notunun "BB "dan "BB"ye düşürüldüğünü, görünümünün "durağan" olduğunu bildirdi.

"MAKRO EKONOMİK DENGESİZLİKLER ARTTI"

Kredi notunun düşürülmesiyle ilgili olarak, Türkiye'nin makro ekonomik dengesizliklerinin arttığı belirtilen açıklamada, enflasyon görünümünün bozulduğu, Türk lirasında değer kaybı ve volatilite görüldüğü ifade edildi.

EKONOMİNİN AŞIRI ISINDIĞI VURGULANDI

Türkiye'nin mali pozisyonunun zayıfladığına dikkatin çekildiği açıklamada, ekonominin aşırı ısındığı da vurgulandı.

TÜRKİYE'YE UYARI!

Açıklamada, Türkiye'nin dış finansman koşullarının ve Türk lirasının konumunun daha da bozulması ve özel sektörün hassaslaşması durumlarında ülkenin kredi notunun yeniden düşürülebileceği uyarısında bulunuldu.

ENFLASYON ORANININ YÜZDE 5 HEDEFİNE YAKLAŞTIRILMASI DURUMUNDA KREDİ NOTU YÜKSELTİLEBİLİR

Öte yandan, açıklamada, Merkez Bankasının enflasyon oranını yüzde 5 hedefine yaklaştırması ve Türkiye'nin dış pozisyonun sürdürülebilir şekilde düzelmesi durumlarında ülkenin kredi notunun yükseltilebileceği bilgisine de yer verildi.

Kaynak: haberinburada