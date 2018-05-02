ULUSLARARASI KURULUŞ TÜRKİYE'NİN KREDİ NOTUNU DÜŞÜRDÜ!
Standard&Poor's, Türkiye'nin yabancı para cinsinden kredi notunu "BB"den "BB-"ye düşürdü. Görünümünün durağan olduğunu bildirdi.
KREDİ NOTU "BB" DEN "BB-" YE DÜŞÜRÜLDÜ, GÖRÜNÜM İSE "DURAĞAN"
S&P'den yapılan açıklamada, Türkiye'nin yabancı para cinsinden kredi notunun "BB"den "BB-"ye, yerli para cinsinden notunun "BB "dan "BB"ye düşürüldüğünü, görünümünün "durağan" olduğunu bildirdi.
"MAKRO EKONOMİK DENGESİZLİKLER ARTTI"
Kredi notunun düşürülmesiyle ilgili olarak, Türkiye'nin makro ekonomik dengesizliklerinin arttığı belirtilen açıklamada, enflasyon görünümünün bozulduğu, Türk lirasında değer kaybı ve volatilite görüldüğü ifade edildi.
EKONOMİNİN AŞIRI ISINDIĞI VURGULANDI
Türkiye'nin mali pozisyonunun zayıfladığına dikkatin çekildiği açıklamada, ekonominin aşırı ısındığı da vurgulandı.
TÜRKİYE'YE UYARI!
Açıklamada, Türkiye'nin dış finansman koşullarının ve Türk lirasının konumunun daha da bozulması ve özel sektörün hassaslaşması durumlarında ülkenin kredi notunun yeniden düşürülebileceği uyarısında bulunuldu.
ENFLASYON ORANININ YÜZDE 5 HEDEFİNE YAKLAŞTIRILMASI DURUMUNDA KREDİ NOTU YÜKSELTİLEBİLİR
Öte yandan, açıklamada, Merkez Bankasının enflasyon oranını yüzde 5 hedefine yaklaştırması ve Türkiye'nin dış pozisyonun sürdürülebilir şekilde düzelmesi durumlarında ülkenin kredi notunun yükseltilebileceği bilgisine de yer verildi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Yılan Isırınca İnek Dışkısına Gömdüler, Bütün Köy Oturup İzledi
- İran'a Bir Darbede Arap Dünyasından! 2 Ülke İlişkilerini Kesti
- Whatsapp'ın Kurucu Ceo'su İstifa Ettiğini Facebook'tan Duyurdu
- Suriyeli Mültecileri Aşağılayıp Dans Ettiler! Irkçı Klibe Tepki Yağdı
- Aslan Kafesine Giren Adam Öfkeli Hayvanın Saldırısına Uğradı
Bu Haberle İlgili Yorumlar