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Uluslararası Olimpiyat Komitesinden 3 sporcuya ömür boyu men

ULUSLARARASI OLİMPİYAT KOMİTESİNDEN 3 SPORCUYA ÖMÜR BOYU MEN

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), 2014 Soçi Kış Olimpiyatları'nda doping yaptığı tespit edilen 3 Rus sporcuya ömür boyu men cezası verdi.

Tarih : 02 Aralık 2017, 02:00
Puan Ver : Uluslararası Olimpiyat Komitesinden 3 Sporcuya Ömür Boyu Men(5/10)1

Uluslararası Olimpiyat Komitesi 3 Rus sporcuya , 2014 Soçi Kış Olimpiyatları'nda doping yaptığı gerekçesiyle ömür boyu men cezası verdi.

SADECE BİRİ MADALYA ALABİLMİŞTİ

IOC'den yapılan açıklamaya göre, kayaklı koşu kategorisinde yarışan Yulia Chekaleva ve Anastasia Dotsenko ile biatloncu Olga Zaytseva, Soçi'deki olimpiyatlarda doping yaptıkları gerekçesiyle spordan ömür boyu men edildi.

Soçi 2014'te Chekaleva ve Dotsenko katıldıkları yarışta derece elde edemezken, Zaytseva ise dörtlü kadınlar finalinde gümüş madalya kazanmıştı.

İNCELENEN SPORCU SAYISI 36'YA ÇIKTI

IOC, doping numuneleri yeniden incelenen sporcu sayısının 36'ya çıktığını da belirtti. IOC, bu i·ncelemeler sonucunda son bi·r ay i·çi·nde 25 Rus sporcuya ceza verdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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