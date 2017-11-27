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Uluslararası Olimpiyat Komitesinden, 5 Sporcuya Ömür Boyu Men Cezası

ULUSLARARASI OLİMPİYAT KOMİTESİNDEN, 5 SPORCUYA ÖMÜR BOYU MEN CEZASI

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), 2014 Soçi Kış Olimpiyat Oyunlarında doping yaptığı tespit edilen 5 Rus sporcuya ömür boyu men cezası verdi.

Tarih : 27 Kasım 2017, 23:40
Puan Ver : Uluslararası Olimpiyat Komitesinden, 5 Sporcuya Ömür Boyu Men Cezası(6/10)2

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), 2014 Soçi Kış Olimpiyat Oyunlarında doping yaptığı tespit edilen 5 Rus sporcuya ömür boyu men cezası verdi.

DOPİNG YAPTIKLARI GEREKÇESİ İLE MEN EDİLDİLER

IOC'den yapılan açıklamada, skeleton kategorisinde Sergei Chudinov, bobsled dalında Aleksei Negodailo ve Dmitrii Trunenkov, biatlonda Yana Romanova ve Olga Vilukhina'nın Soçi'deki olimpiyatlarda doping yaptıkları gerekçesiyle spordan ömür boyu men edildiği duyuruldu.

OLİMPİYATTA ELDE ETTİKLERİ DERECELER GERİ ALINDI

Açıklamada, sporcuların olimpiyatta elde ettiği derecelerin de geri alındığı vurgulandı. Soçi'de söz konusu sporculardan Negodailo ve Trunenkov altın, Romanova ile Vilukhina ise gümüş madalya elde etmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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