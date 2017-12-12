Trafiği Engellememesine Rağmen Araçların Çekilmesi Vatandaşı Bezdirdi
Galatasaray'ın İstediği Asamoah: Juventus'tan Ayrılmayı Düşünmedim
Makine Koltuk Altına Zoom Yaptı, Gigi'nin Hayranları Yıkıldı
Fenerbahçe'den Valbuena Açıklaması: Algı Oluşturulmaya Çalışılıyor
Uluslararası Olimpiyat Komitesinden 6 Rus Sporcuya Ömür Boyu Men
Valbuena, Fenerbahçe Kararını Verdi
Cengiz Ünder'e Almanya'dan Sürpriz Talip
Jandarmanın Yeni Tak Bul Gözlüğü, İnsan Yüzünü Tanıyor, Plaka Sorguluyor
Menajeri Fotoğrafını Paylaştı, Galatasaray Transferden Vazgeçti
Galatasaray Yenilmesine Rağmen Tur Biletini Kaptı
Antalyaspor, 3. Lig Takımına Yenilmesine Rağmen Kupada Turladı
Vatandaşa İyi Haber! Bankalar Para İadesi İsteyemeyecek
Trabzonspor Bb Erzurumspor'u 5-1 Mağlup Etti, Adını Son 16'ya Yazdırdı
Enes Ünal'ın Kaderi Belli Oldu
Fakıbaba: Et Fiyatları En Fazla 50 Kuruş Zamlanır
Ayhan Akman, Gomis Ve Okan Buruk, Pfdk'ya Sevk Edildi
Başkan Talimat Verdi, Kendi Kalesine Gol Attı
Trump'ın Yasağını Çiğnediler! Abd'de Transseksüeller Orduya Katılacak
Trabzonspor Eski Başkanı Hastanelik Oldu
İşte Skandalın Fotoğrafı! Irak Ordusu, Ypg İle Sınır İçin Anlaştı

Uluslararası Olimpiyat Komitesinden 6 Rus Sporcuya Ömür Boyu Men

ULUSLARARASI OLİMPİYAT KOMİTESİNDEN 6 RUS SPORCUYA ÖMÜR BOYU MEN

Uluslararası Olimpiyat Komitesi, 2014 Soçi Kış Olimpiyatları'nda doping yaptığı tespit edilen 6 Rus sporcuya daha ömür boyu men cezası verdi.

Tarih : 12 Aralık 2017, 23:40
Puan Ver : Uluslararası Olimpiyat Komitesinden 6 Rus Sporcuya Ömür Boyu Men(10/10)6

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), 2014 Soçi Kış Olimpiyatları'nda doping yaptığı tespit edilen 6 Rus sporcuya daha ömür boyu men cezası verdi.

ÖMÜR BOYU MEN EDİLDİLER

IOC'den yapılan açıklamaya göre kadınlar buz hokeyi kategorisinde yarışan Inna Dyubanok, Ekaterina Lebedeva, Ekaterina Pashkevich, Anna Shibanova, Ekaterina Smolentseva ve Galina Skiba, Soçi'deki olimpiyatlarda doping yaptıkları gerekçesiyle spordan ömür boyu men edildi.

ALTINCILIK ELDE ETMİŞLERDİ

Soçi 2014'te söz konusu sporcular, Rusya Kadın Buz Hokeyi Takımında altıncılık elde etmişti.

IOC, doping numuneleri yeniden incelenen sporcu sayısının 46'ya çıktığını da belirtti. Bu i·ncelemeler sonucunda son dönemde 30'dan fazla Rus sporcuya ömür boyu men cezası verildi.

TESLERİ TEMİZ ÇIKAN ATLETLER "RUSYA'DAN KATILAN OLİMPİK ATLET" ÜNVANIYLA YARIŞACAK

Soçi'de yaşanan doping olayları nedeniyle Rusya'yı 2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'ndan men eden IOC, doping testleri temiz çıkan atletlerin "Rusya'dan katılan olimpik atlet" unvanıyla organizasyona katılabileceğini duyurmuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Uluslararası  Olimpiyat  Komitesinden  6  Rus  Sporcuya  Ömür  Boyu  Men    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER