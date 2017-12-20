Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, Galatasaray'da forma giyen Ahmet Çalık'ın kiralık olarak kadroya dönmesini istiyor.

Küme düşme hattında yer alan Gençlerbirliği devre arası transferleri için şimdiden çalışmalara başladı.

Kırmızı- Siyahlılar'ın gündeminde ise geçen sezonun devre arasında Galatasaray'a satılan Ahmet Çalık var.

Teknik direktör Ümit Özat'ın, genç oyuncunun kiralık olarak kadroya katılmasını istediği belirtildi. Yönetimin birkaç güne kadar girişimlere başlayacağı ifade edildi.

Kaynak: Fanatik

Kaynak: haberinburada