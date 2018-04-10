Spor Toto Süper Ligin 28. haftasında evinde Galatasaray'ı 90+2'de Alper Uludağ'ın attığı golle deviren Gençlerbirliği'nde teknik direktör Ümit Özat, maçın ardından flaş açıklamalar yaptı.

" FATİH HOCAYA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Yayıncı kuruluşa konuşan Özat, meslektaşı Fatih Terim'e övgüler yağdırırken "Fatih hocaya teşekkür ediyorum. Böyle bir durumda gelip tebrik ederek büyük bir olgunluk gösterdi. Maalesef aynı davranışı pek çoklarından göremiyoruz." ifadelerini kullandı.

Gençlerbirliğinin teknik patronu, son haftalarda kamuoyunda çıkan bazı dedikodulara da tepki göstererek "Babama karşı oynasam yine galip gelmek isterim." şeklinde konuştu.

Kaynak: haberinburada