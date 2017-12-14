Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, tribünlerden aleyhine yapılan tezahüratlara tepki göstererek sitemde bulundu.

Basın mensupları ile kahvaltıda buluşan Özat, ikinci defa göreve geldiğini hatırlatarak, "Sivasspor maçından sonra güzel sonuçlar gelmeye başladı. Oyuncularımın emeklerinin karşılığını aldığını görmek ve yeni transferlerin performansı beni mutlu ediyor. İnsan takım galip gelirken, güzel neticeler alırken ve mücadele ederken taraftarını yanında görmek istiyor. Bunu hepsi için söylemem mümkün değil. Ama taraftar olduğunu iddia eden insanlar, bu mutlulukları paylaşmak, gollerde kucaklaşmak yerine, her golden sonra bir iftira hakaret, farklı bir protesto gösteriyor" ifadelerini kullandı.

"TARAFTARLAR ÖLMEMİ İSTİYOR"

Taraftarın tribüne eğlenmek için geldiğini belirten Özat, "Kimi zaman hüzün kimi zaman mutluluk yaşayabilirler. Takım taraftarın çocuğu gibidir. İnsan çocuğuna kızamaz. Takım 1-0 öne geçiyor farklı bir iftira, takım 1-0 öne geçiyor, ölmem isteniyor. Sporculuktan gelme insanlarız, bazen tepkimizi sert ve anında verebiliyoruz. Başka yollara da başvurabilirim ama taraftarımı mahkemelerde görmek istemem. İnsanlar kendisine yapılmasını istemediklerini başkalarına yapmaması gerekiyor. Belgesi, bilgisi olmayan iddialar. Bizim de çocuğumuz var. Bir insanın ölmesiyle ilgili tezahürat yapmak ne kadar üzücü, kimin başına gelse bu, ne düşünür. Taraftar galibiyetle, mücadeleyle mutlu olmuyorsa taraftarlığın anlamı ne? Bu tabi ki beni üzüyor. Bunun karşılığında da zaman zaman maçın vermiş olduğu stres, belki yapım gereği sert tepkiler verebiliyoruz ama bu tepkilerin altında art niyet, kötü niyet olmadığını insanların bilmesi lazım" şeklinde konuştu.

"HERKESİN BU TAKIMA DESTEK VERMESİ LAZIM"

Sezon başında bu takımın sıkıntı yaşayacağını söylediğine dikkat çeken Ümit Özat, "İlk 8 maçta 8 puan dediğimde bana gülüyorlardı. 9 yaşından beri futbolun içinde olan biri olarak öngörülerimin doğru çıktığını görmek beni çok mutlu ediyor. Gençlerbirliği belki de tarihinin en zor günlerinden geçiyor. Bütünüyle herkesin bu takıma destek vermesi lazım" diye konuştu.

"KÜMEDE KALMAK İÇİN VERMEDİK"

Özat, Gençlerbirliği'nde aynı sezonda ikinci kez göreve başlamasına ilişkin ise şu açıklamaları yaptı:

"Kümede kalmaya gelmedik, geçen sene ligi bitirdiğimiz yer için mücadele etmeye geldik. Oyuncularımın potansiyeline inanıyorum. Ligde kalmayı başarı saymıyorum. Ligde kalma pirimi teklif edildiğinde kabul etmedim. Sezon başında sözleşmeme Avrupa kupalarına gitme pirimi koyuldu. Aynı oyuncularla ligde kalmayı başarı sayamam. Ama ne oldu? Bir takım olaylar yaşandı, o zaman büyüklerimiz öyle uygun gördü, 'git' dediler gittik. Bugün de gelmemiz istendi geldik. Kırmızı-siyahlı takımın çok daha iyi yerlere geleceğine inanıyorum. Burada önemli olan destek vermek, seveniyle, sevmeyeniyle bir arada, bir olmak. Centilmenlikten, Gençlerbirliği kültüründen bahsedenlerin iftiraya, dedikoduya alet olmalarına üzülüyorum. Yoksa benim de elimde o kadar belgeli şey var ki fakat ben bunları asla açıklamam. O zaman taraftar olduğunu iddia edenler tribüne gelemez. Bakın belgeli diyorum. Mahkeme kapılarında kendi taraftarımızla şey mi yapacağız yani? Ama herkesin evladı, kardeşi eşi var. Bunları, benim eşimin, çocuklarımın, anamın, babamın okurken yaşadıklarını, kendileri yaşıyormuş gibi düşünürlerse o zaman tribündekiler de farklı düşünebilir. Takımı desteklemek istemeyen, yani gerçekten Gençlerbirliği taraftarı olmayan tribüne gelmesin. Taraftarlık iyi günde kötü gündedir. İstediğim onların tribüne gelip takımlarını 90 dakika desteklemeleri, yoksa her golden sonra bir iftira duymak değil."

"NE YAPMIŞ ÜMİT?"

"Ölmem isteniyor. Tribünden böyle bir tezahürat var" diyen Ümit Özat, "Ne yapmış Ümit? Yaşanmış bir olay hatırlatılarak, ölmem isteniyor. Bunun taraftarlıkla alakası var mı? Tepkilerimi kınayanlar, yerimde olsalar 10 katı tepki verirler. Emek verdiğim için vicdanen çok rahatım. Mücadele ediyoruz. Bunun karşılığını sahada aldığıma, ileride de alacağıma inanıyorum. Tribünün de karşılığını vermesini isterim. Niye tepki gösterilir? Tribün mücadele olmazsa tepki gösterir. Biz emek veriyoruz, o tesiste yaşıyoruz" açıklamasını yaptı.

"BERABERLİKLER ÇOK DEĞERLİDİR"

Gençlerbirliği'nde yeniden göreve başladığında kalan 5 maç için 6-11 puan hedefini paylaştığını hatırlatan Özat, konuşmasına şöyle devam etti:

"Kalan 2 maçtan 2 beraberlik de işime gelir. Beraberlikler çok değerlidir. İlk yarıyı 17-20 puanla bitirmek iyiydi ama geldiğimiz noktada 15-18 puanın atlatılan badirelerden sonra iyi olduğunu düşünüyorum. Kehanet olarak değerlendirmeyin, Geçen sene bir hafta erken gelmiştim 46 puanla bitirmiştik. Bu takım bu ligi bu sezon 43 puanla bitirecek, inanın bana. İddia ediyorum, normal şartlarda, bu takım bu ligi 42 puanın üstünde bitirecek."

Kaynak: haberinburada