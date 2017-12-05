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ÜMİT ÖZDAĞ'DAN ÇARPICI İDDİA: ZARRAB, DAVUTOĞLU'NDAN KORUMA İSTEDİ AMA ALAMADI


Ümit Özdağ'dan Çarpıcı İddia: Zarrab, Davutoğlu'ndan Koruma İstedi ama Alamadı
Tarih : 05 Aralık 2017, 00:50
Puan Ver : Ümit Özdağ'dan Çarpıcı İddia: Zarrab, Davutoğlu'ndan Koruma İstedi Ama Alamadı(7/10)3

CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programına konuk olan İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, ABD'de bugün tanık sıfatıyla dördüncü kez hakim karşısına çıkan Reza Zarrab hakkında çarpıcı bir iddia ortaya attı.

"DAVUTOĞLU, ZARRABLA GÖRÜŞTÜ" İDDİASI

Ahmet Davutoğlu'nun başbakan olduğu dönemde Reza Zarrab'la görüştüğünü iddia eden Özdağ, şunları söyledi:

"İRAN İSTİHBARATI BENİ İNFAZ EDECEK, KORUMA SAĞLAYIN"

Ahmet Davutoğlu'nun cevaplaması gereken bir soru var. Hakikaten suçlama yapmıyorum ama soruyorum. Reza Zarrab, Ahmet Davutoğlu'na başbakanken gitmiş ve İran istihbarat servisinin kendisini infaz edeceğini, bunun için korunması gerektiğini söylemiş. Davutoğlu da böyle bir koruma sağlayamayacaklarını söylemiş. Bu doğru mudur, değil midir? Sayın Davutoğlu açıklasın.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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