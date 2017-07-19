ÜMRANİYE'DE KAHVEHANEYE ATEŞ AÇILDI: 2 YARALI
Ümraniye'de saat 22.30 sıralarında kahvehane önünde park eden otomobil içinden, müşterilerin üzerine ateş edildi. Olayda 2 kişi yaralandı.
Ümraniye'de, bir kahvehanede oturanların üzerine yoldan geçen bir otomobil içinden ateş edildi. Saldırıda biri ağır iki kişi yaralandı.
İKİ KİŞİ YARALANDI
Olay saat 22.30 sıralarında, Atatürk Mahallesi Çeşme Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde ilerlerken kahvehane önünde park eden otomobil içinden, müşterilerin üzerine ateş edilmeye başlandı. Açılan ateş sonucu kahvehane müşterilerinden soyadı alınamayan Yavuz adlı bir kişi ile yanında oturan kişi yaralandı. Saldırının ardından saldırgan otomobille olay yerinden kaçtı.
YARALI ŞAHSIN SAĞLIK DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR
Saldırı sonucu ağır yaralanan Yavuz adlı kişi, bir başka otomobille, yanında oturan arkadaşı ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yavuz adlı kişinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kaynak: haberinburada
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