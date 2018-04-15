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Umre diye Balıklıgöl'e götürmüşlerdi!

UMRE DİYE BALIKLIGÖL'E GÖTÜRMÜŞLERDİ!

Kahramanmaraş Elbistan'da umre ziyareti yapmak isteyen 68 kişiyi Balıklıgöl'ü gezdirerek geri getiren firmanın 4 temsilcisi, mahkemede para iadesi yapacaklarını taahhüt edince serbest bırakıldı.

Tarih : 15 Nisan 2018, 23:30
Puan Ver : Umre Diye Balıklıgöl'e Götürmüşlerdi!(9/10)9


Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde kutsal topraklara giderek umre ziyareti yapmak isteyen 68 kişiyi dolandırdıkları gerekçesiyle gözaltına alınan firmanın 4 temsilcisi, çıkarıldıkları mahkemede para iadesi yapacaklarını taahhüt edince serbest bırakıldı.



"UMREYE GÖTÜRECEĞİZ" DİYEREK ANTEP VE URFAYI GEZDİRMİŞLERDİ



Kayseri merkezli bir hac ve umre firmasının Elbistan'daki acentesiyle anlaşarak umreye gitmek üzere yola çıkan 68 kişi, Gaziantep ve Şanlıurfa'daki gezinin ardından, tekrar Elbistan'a getirilmişlerdi.



KİŞİ BAŞI 690 DOLAR ALDILAR



Kişi başı 690 dolara umre seyahati için anlaştıklarını ifade eden umreciler, Şanlıurfa'da biten yolculuklarının ardından otobüslerle geldikleri memleketlerinde Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek firma yetkililerinden şikayetçi olmuşlardı. Yapılan şikayetlerin ardından başlatılan soruşturma kapsamında umre firmasının yetkililerinden İ.K. ile M.Ç.K. Kayseri'de, acente yetkilileri H.G. ile S.Y. de Elbistan'da gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Elbistan Adliyesi'ne sevk edildi.



PARA İADESİ TAAHHÜDÜNDE BULUNUNCA SERBEST BIRAKILDILAR



Firma yetkilileri ve acente temsilcilerinin, çıkarıldıkları mahkemede umreye gitmek isteyenlerin seyahat işlemlerini hafta içinde yeniden yapacaklarını, para iadesi isteyenlere de ödemelerinin yapılacağını taahhüt ettiği öğrenildi. Söz konusu firmanın Kayseri'de gözaltına alınan 2 yetkilisine adli kontrol şartı uygulanırken; Elbistan'da gözaltına alınan 2 kişi de serbest bırakıldı.



 



 



 



 



 



 



Kaynak: haberinburada

 






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