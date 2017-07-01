ÜNAL: AK PARTİ OLARAK 00:13'TE MEYDANLARDA OLACAĞIZ
AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, MKYK toplantısı devam ederken yaptığı açıklamada, 15 Temmuz'un yıl dönümünde "AK Parti olarak 00:13'te" meydanlarda olacaklarını söyledi. Ünal, MHP'ye sunulan içtüzük paketinin görüşmelerinin de 11 Temmuz'da başlayacağını açıkladı
AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, MKYK toplantısı devam ederken yaptığı açıklamada, AK Parti'nin kampı için Ağustos-Eylül tarihlerini verdi. İçtüzük konusundaki soruya yanıt veren Ünal, "11 Temmuz'da Anayasa Komisyonu'nda içtüzük görüşülmeye başlanacak." dedi.
AK PARTİ'DEN 15 TEMMUZ'UN YIL DÖNÜMÜNDE 00:13'TE TÖREN
15 Temmuz'ın yıl dönümü törenlerine değinen Ünal, "AK Parti olarak 00:13'te selaların okunması gibi, diğer vatandaşlarımız gibi 81 ilimizde demokrasi nöbeti tuttuğumuz meydanlara doğru yürüyüşümüzü gerçekleştireceğiz" diye konuştu.
Ünal'ın açıklamasından satır başları;
"Cumhurbaşkanımızın Trump ile görüşmesi sona erdi, birazdan Putin'le Cumhurbaşkanımız bir görüşme gerçekleştirecek. Özellikle bildiğiniz gibi, iş siyasi gelişmelerin değerlendirilmesi çerçevsinde şu anda devam eden CHP'nin yürüyüşü ve buna ilişkin hususlar da bu çerçevede ele alındı."
kaynak:habertürk
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