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Üniversite Katliamında Hayatını Kaybeden Akademisyenin Ailesi: Eskişehir Hakkım Haram Olsun

ÜNİVERSİTE KATLİAMINDA HAYATINI KAYBEDEN AKADEMİSYENİN AİLESİ: ESKİŞEHİR HAKKIM HARAM OLSUN

Osmangazi Üniversitesinde 4 kişinin ölümü ile sonuçlanan saldırıda hayatını kaybeden Serdar Çaylak'ın yakınları, "Eskişehir sana hakkım haram olsun, yavrumuza sahip çıkamadın." diye feryat etti.

Tarih : 06 Nisan 2018, 17:20
Puan Ver : Üniversite Katliamında Hayatını Kaybeden Akademisyenin Ailesi: Eskişehir Hakkım Haram Olsun(7/10)3

Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde (ESOGÜ) 4 kişinin ölümü ile sonuçlanan saldırı sonrası cenazeler otopsinin ardından ailelere teslim edilerek tören alanına götürüldü. Cenaze teslimi sırasında Mikail Yalçın ve Serdar Çaylak'ın aileleri feryatlar içerisinde tabutları sırtladı.

AİLELER CENAZELERİ TESLİM ALDI

Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde (ESOGÜ) Volkan B. adlı araştırma görevlisinin aralarında dekan yardımcısının da bulunduğu 4 kişiyi öldürmesinin ardından cenazeler otopsi için ESOGÜ Tıp Fakültesi morguna götürüldü. Dün devam eden otopsinin ardından bu sabah cenazeler ailelerine teslim edildi.

SİNİR KRİZİ GEÇİRDİLER

Cenaze teslimi sırasında aileler, morg kapısının önünde sinir krizleri geçirdi.

"ESKİŞEHİR HAKKIM HARAM OLSUN, YAVRUMUZA SAHİP ÇIKAMADIN"

Hayatını kaybeden akademisyen Serdar Çaylak'ın tabutunun morg kapısından çıkarıldığı esnada aile yakınları, "Eskişehir sana hakkım haram olsun bir yavrumuza sahip çıkamadın. Hakkım haram olsun sana" şeklinde acılarını dile getirdi.

Öte yandan, silahlı saldırıda hayatını kaybeden Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Mikail Yalçın, Fakülte Sekreteri Fatih Özmutlu, Araştırma Görevlisi Yasir Armağan ve Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Serdar Çağlak'ın cenazeleri ESOGÜ Rektörlüğü önünde düzenlenecek tören için üniversiteye götürüldü. Üniversitedeki törenin ardından İl Müftüsü Bekir Gerek tarafından yapılan duanın ardından cenazeler memleketlerine gönderildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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