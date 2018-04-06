Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesi'nde 4 kişiyi öldüren şahsın iki şarjör kullanarak 23 el ateş ettiği tespit edildi.

2 ŞARJÖR KULLANARAK 23 EL ATEŞ ETMİŞ

Edinilen bilgiye göre, ESOGÜ Eğitim Fakültesinde araştırma görevlisi olan katil zanlısı Volkan Bayar'ın işlediği cinayette kullandığı silahıyla 2 şarjör kullanarak 23 el ateş ettiği tespit edildi.

BOŞANDIĞI EŞİ, NÜFUS CÜZDANINI DEĞİŞTİRMEMİŞ

Ayrıca, zanlı Volkan Bayar'ın 3 yıl ayrı yaşadığı ve geçen yıl boşandıkları Saadet Aylin Bayar'ın nüfus cüzdanını değiştirmediği de belirtildi.

SALDIRGANIN VE EŞİNİN SORGUSU SÜRÜYOR

Öte yandan Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliğinde gözaltında bulunan Volkan B. ile eski eşi Saadet Aylin Bayar'ın sorguları devam ediyor.

REKTÖR: SALDIRGANIN, BAZI KİŞİLERİN FETÖ'CÜ OLDUĞU İDDİALARI VARDI

Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Gönen, Eğitim Fakültesi'nde 4 akademik personelin yaşamını yitirdiği silahlı saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu. Rektör Gönen, saldırgan Volkan B. ile ilgili "Bu araştırma görevlisinin ilgili fakültede bazı kişilerin FETÖ'cü olduğu iddiaları vardı. Bu kişinin diğer iddiada bulundukları kişilerle de tartışmaları olmuştu" dedi.

HEDEFİ DEKAN'DI

Saldırıya ilişkin bilgiler veren Prof. Dr. Gönen, "Milletimizin başı sağ olsun. Araştırma görevlisi Volkan B. tarafından Eğitim Fakültesi Dekanımızı kast ederek, dekanımızın odasına elinde tabanca ile girmiş. Orada çok şükür, dekanımız yokmuş; ama fakülte sekreterimizi vurmuş. Daha sonra bitişik odadaki dekan yardımcımızı vurmuş. Sonra üst kata çıkıp, araştırma görevlilerini vurmuş. Bir başka öğretim üyemize tabancayı doğrulttuğu sırada tabanca tutukluluk yapmış. Elinde tabanca ile eğitim fakültemizi terk etmiş. Biraz ileride polis tarafından derdest edilmiş. Saldırgan, 'YÖK Kanunu'nun 35. maddesi kapsamında bize doktora yapmak üzere gelmiş araştırma görevlisi" diye konuştu.

PROFESÖRÜN İSYANI

Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nden Prof. Dr. Ayşe Aypay, 4 akademik personelin öldüğü saldırının ardından, isyan etti. Fakülte önünde konuşan Prof. Dr. Ayşe Aypay, şunları söyledi:

"İfade vermeye gitmemiş olsaydım Volkan B.'nin 5. cenazesi bendim bugün. Neden? Neden? YÖK niçin işlem yapmadı? Rektörlük niçin işlem yapmadı? Neden yapmadılar? 1,5 yıldır defalarca verdik. Hepsinin üstüne yattılar. Bütün dilekçelerimizin üstüne yattılar. Dokundurtmadılar Volkan B.'ye. Şimdi açıklasın YÖK Başkanı, şimdi açıklasın Rektör. Volkan'ı korumanın bedelini kim ödeyecek? Kim ödeyecek? Benim eşim Volkan B.'nin iftiraları yüzünden işinden atıldı. 5,5 ay hapis yattı. Kim ödeyecek? Bir sürü arkadaşım mağdur oldu. Bütün bunlara rağmen rektörlük korudu. Sonuna kadar korudu rektörlük Volkan'ı. Rektörlük ve YÖK hakkında suç duyurusunda bulunuyorum. İşlem yapmadılar. Yapmadılar. 4 tane arkadaşımız cenaze olmuş durumda. Volkan B.'nin 1 numaralı hedeflerinden biri olarak şu anda ben de 5. cenaze olarak yatıyordum. Kim ödeyecek bunu kim? Kavga dövüş taratıp sistemlere soktuk biz o dilekçeleri. Soktuk da ne oldu hiçbirine cevap alamadık. Şimdi kim verecek 4 tane mazlum canın hesabını? Volkan B. denilen gerçek anlamda vatan haini , tescilli FETÖ'cü olduğu her ifadesinde ortada olan birşeyi kimse görmek istemedi. Defalarca Volkan B.'nin yalan söylediğini söyledik. Mahkeme beraat ettirdi. Volkan'ı korudular."

'HAKKINDA SORUŞTURMA YÜRÜTÜYORUZ'

Saldırganın psikolojik sorunları olduğunu tahmin ettiğini dile getiren Gönen, "Kuvvetle muhtemel daha önce aralarında zaman zaman tartışmaların, sürtüşmelerin olduğu. Bu araştırma görevlisi ile ilgili bir soruşturma yürütüyoruz. Hala soruşturma açık bulunuyor. Biraz da problemli bir kişiydi Volkan Bayar. Psikolojik sorunlar yaşadığını tahmin ediyorum kesin bir bilgim yok. Zaman zaman fakültesinde sözlü saldırıda bulunan bir yapıya sahipti. Psikolojik sorunlar yaşadığına yordum kesin bir belgem yok. Akademik ve idari personele yönelik sözlü saldırıları nedeniyle devam eden bir soruşturma var" dedi.

Saldırının terörle ilgisi olduğunu düşünmediğini kaydeden Prof. Dr. Gönen, saldırganın, fakültede bazı kişilerin FETÖ'cü olduğuyla ilgili iddiaları bulunduğunu söyledi. Rektör Gönen, "Öyle iddiaları vardı. Mahkemede de öyle beyanları var. Bu araştırma görevlisinin ilgili fakültede bazı kişilerin FETÖ'cü olduğu iddiaları vardı. Mahkemede de bu tür beyanları oldu. Dolayısıyla bu kişinin diğer iddiada bulundukları kişilerle de tartıştıkları olmuştur" diye konuştu.

ÜNİVERSİTEDEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Eskişehir'de, araştırma görevlisi Volkan B. tarafından Eğitim Fakültesi'nden 4 akademik personeli tabancayla vurularak, öldürülen Osmangazi Üniversitesi'nce başsağlığı mesajı yayımlandı. Üniversitenin internet sitesinden 'Çok üzgünüz' başlığıyla yayımlanan mesajda, "Bugün üniversitemiz eğitim fakültesinde gerçekleşen silahlı saldırı sonucunda mesai arkadaşlarımız hayatını kaybetmiştir. Bu elim olayda, Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Mikail Yalçın, Eğitim Fakültesi Sekreteri Fatih Özarmutlu, Dr. Öğr. Üyesi Serdar Çağlak ve Araş. Gör. Yasir Armağan hakkın rahmetine kavuşmuştur. Bu menfur saldırıda hayatını kaybeden arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve tüm üniversitemiz camiasına sabır ve başsağlığı diliyoruz" denildi.

YÖK BAŞKANI SARAÇ'TAN AÇIKLAMA

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, araştırma görevlisi Volkan B. tarafından Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde görevli 4 akademik personelin tabancayla vurularak, öldürülmesiyle ilgili açıklama yaptı. Saraç, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yayımladığı mesajında, "Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde, bir öğretim görevlisinin silahlı saldırısı sonucu dört akademisyenimizin hayatını kaybettiği bilgisini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Bu dehşet verici olay hepimizi derinden sarsmıştır. Saldırı neticesinde görevleri başında hayatını kaybeden kıymetli akademisyenlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabr-ı cemil niyaz ederim. Savcılığın açmış olduğu soruşturmanın olayı aydınlatacağına inancımız tamdır. Başta Eskişehir Osmangazi Üniversitesi camiası olmak üzere bütün akademik camiamızın başı sağolsun" dedi.

BÜYÜKERŞEN'DEN DE AÇIKLAMA

Öte yandan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen de saldırıda yaşamını yitiren akademik personel için Twitter'dan başsağlığı mesajı yayımladı. Büyükerşen, "Eskişehir Osmangazi Üniversitemizde yaşanan ve 4 akademisyenimizi kaybettiğimiz vahim olayı büyük bir üzüntüyle öğrendik. Hayatını kaybeden üniversite çalışanlarına Allah'tan rahmet, ailelerine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum" dedi.

Kaynak: haberinburada