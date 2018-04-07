Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesinde araştırma görevlisi Volkan Bayar'ın öldürdüğü Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Mikail Yalçın ile Araştırma Görevlisi Yasir Armağan'ın cenazeleri memleketleri Tokat'ta toprağa verildi. Araştırma Görevlisi Yasir Armağan'ın cenaze namazını emekli imam babası kıldırdı.

HELALLİK İÇİN BABA OCAĞINA GETİRİLDİ

Saldırıda hayatını kaybeden Araştırma Görevlisi Yasir Armağan'ın (35) cenazesi ise Tokat Devlet Hastanesi morgundan alınarak helallik için Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan baba ocağına getirildi. Yasir'in Türk bayrağına sarılı tabutunu öpüp okşayan yakınları gözyaşlarına boğuldu. Eşinin tabutuna sarılarak öpen Gökçen Armağan da gözyaşı döktü. Araştırma Görevlisi Yasir Armağan'ın eniştesi imam Nuri Akıncı, yaşadığı acıyı dile getirerek, "Tek amacı, hedefi, ideali, dinine, vatanına, milletine bağlı olan, amacı okumak ve okutmak olan ama haince bir olayla şehit edilen 4 yavrumuzdan birisi olan ama geride mangal yürekli bir baba, metanetli bir eş, iki tane yetim yavru bırakarak aramızdan ayrılan, son yolculuğuna uğurlamak için aramızda bulunan Yasir'in ana, baba, eş, dost, sevdikleri bu yavrumuzu dünya hayatındayken nasıl bilirdiniz? Ahirete müteallik haklarınızı helal ediniz" dedi.

OĞLUNUN CENAZE NAMAZINI KILDIRDI

Baba ocağı önünde helallik alınarak okunan duaların ardından Yasir Armağan'ın naaşı cenaze aracına konularak Takyeciler Camii'ne getirildi. Yasir Armağan'ın kardeşi Mustafa Armağan da tabuta sarılarak gözyaşı dökerken, Anne Zennure Armağan ayakta durmakta güçlük çekti. Emekli imam baba Fahri Armağan, hayatının en zor görevlerinden birini yerine getirerek öldürülen oğlunun cenaze namazını kıldırdı. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Armağan'ın cenazesi Erenler Mezarlığı'nda gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

Kaynak: haberinburada