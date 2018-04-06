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ÜNİVERSİTE VAHŞETİNİN ARDINDAN ACI BEKLEYİŞ!


Üniversite vahşetinin ardından acı bekleyiş!
Tarih : 06 Nisan 2018, 11:10
Puan Ver : Üniversite Vahşetinin Ardından Acı Bekleyiş!(6/10)2

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesinde düzenlenen silahlı saldırının ardından cenazeleri alacak olan ailelerin acılı bekleyişi sürüyor.

OTOPSİ İŞLEMLERİ SONA ERDİ

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesinde Volkan B.'nin silahlı saldırısı sonrasında öldürülen Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Mikail Yalçın, Fakülte Sekreteri Fatih Özmutlu, Dr. Öğr. Üyesi Serdar Çağlak ve Arş. Gör. Yasir Armağan'ın otopsi işlemleri sona erdi.

AİLELERİN ACILI BEKLEYİŞİ SÜRÜYOR

Cenazelerin bulunduğu ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesi önünde aile ve yakınlarının acılı bekleyişi sürüyor. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı üniversitenin rektörlük binası önünde saat 11.00'de resmi tören düzenlenecek. Cenazeler, ardından memleketlerine uğurlanacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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