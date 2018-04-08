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Üniversitede Katliamında Şok Detaylar: Dekan Vekili Korkudan Odasına İkinci Kapı Açtırmış
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Üniversitede Katliamında Şok Detaylar: Dekan Vekili Korkudan Odasına İkinci Kapı Açtırmış

ÜNİVERSİTEDE KATLİAMINDA ŞOK DETAYLAR: DEKAN VEKİLİ KORKUDAN ODASINA İKİNCİ KAPI AÇTIRMIŞ

Eskişehir'de üniversitede 4 kişiyi öldüren Volkan Bayar'ın akademisyenleri ölümle tehdit ettiği ortaya çıktı. Dekan Vekili odasına 2. kapı açtırırken, Dekan Yardımcısı "Odamı basarsa 1. kattan atlarım" diyormuş.

Tarih : 08 Nisan 2018, 09:50
Puan Ver : Üniversitede Katliamında Şok Detaylar: Dekan Vekili Korkudan Odasına İkinci Kapı Açtırmış(10/10)6

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde 5 Nisan'da araştırma görevlisi Volkan Bayar tabancayla 4 akademisyeni öldürmüştü. Saldırganın katliamından önce bazı akademisyenlerin Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER), Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER), Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı, YÖK Başkanlığı, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ve Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi rektörlüklerine yaptıkları suç duyuruları, katliamın göz göre göre geldiğini ortaya koydu. Suç duyurusunda akademisyenlerin ölüm tehdidi aldığı anlatılmasına rağmen Bayar'la ilgili dosyaların tek tek kapandığı belirlendi.

FETÖ TETİKÇİSİ Mİ?

Suç duyurusu dilekçesindeki "Volkan Bayar'ın fakültede 'Kafamın tasını attırmasınlar her şey 24 kurşuna bakar' diye bağırdığı duyumlarına sahibiz. Fakülte Dekan Vekili Prof. Dr. Cemil Yücel odasına ikinci kapı açtırırken, Dekan Yardımcısı Fatih Bektaş 'Odamı basarsa birinci kattan atlarım' demektedir. BİMER ve CİMER'e bu şahısla ilgili yapılan şikâyetler üniversite yönetimince işleme alınmıyor. Bu durum üniversite yönetiminin bu şahsı FETÖ kumpasçısı olarak kullandığı izlenimi vermektedir. Bu kişinin Eskişehir Osmangazi Üniversitesi yönetimi ile ilişkileri ve FETÖ tetikçisi olup olmadığı araştırılmalıdır" ifadeleri dikkat çekti.

FETÖ EVLERİNDE KALMIŞ

Tüm şikayetlere ve 'ölüm tehdidi bildirimleri'ne rağmen Bayar hakkında işlem yapılmadığı anlaşıldı. Aynı fakültede görevli iki akademisyen tarafından YÖK'e yapılan başvuruya göre Bayar, 3 Ekim 2016'da Eskişehir KOM Şube'de ifade verdi. İfadesinde, yurt dışı eğitimi sırasında Uşak Üniversitesinde öğretim görevlisi olan T.T. ile aynı evde kaldığını, T.'nin FETÖ'cü olduğunu, yurt dışında FETÖ evlerinde kaldığını ve aylık 550 dolar kira verdiğini beyan etti. Bayar, FETÖ yargılamalarının yapıldığı Eskişehir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ifadesinde de FETÖ evlerinin kira miktarlarını ve konumlarını tek tek bildiğini söyledi. Bayar hakkında, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nden önce görevli olduğu Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde de meslektaşlarına yönelik tehditleri nedeniyle idari soruşturma açıldığı belirtildi.

ASILSIZ İHBARLAR

YÖK'e yazılan şikayet dilekçesine göre Bayar, çeşitli kanallar üzerinden defalarca ihbarlarda bulundu. Dilekçede Bayar için "Kendisi 9 yaşındayken, yurt dışında eğitim gören hocalarının o dönemde FETÖ/PDY örgütüne ait evlerde kaldığını dahi bildiğini beyan eden ve birçok asılsız kurgusal iddialarda bulunan bu şahsın beyanlarına rektörlük tarafından ne suretle itibar edildiği anlaşılamamaktadır" denildi.

EĞİTİMCİLERİ İHBAR ETTİ

Volkan Bayar'ın savcılık soruşturması kapsamında 2016'da ifadesi alındı. İfadesinde Osmangazi Üniversitesi'nde Enstitü Sekreteri Prof. Dr. Ahmet Aypay ile ilgili, "Aypay bana açtığı soruşturmayı ceza vermeden kapattı. Çünkü kendisine FETÖ'cü olduğunu belirttim" dedi. Aypay bu ifadelerin ardından üniversiteden ihraç edildi. Volkan Bayar sayısız ihbar dilekçelerinde üniversitenin eğitim fakültesinde görev yapan 45 akademisyenin 24'ünün ismini FETÖ'cü diye verdi. Ancak dört akademisyen hakkında idari soruşturma başlatıldı ve savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Bu kişilerden ikisi üniversiteden ihraç edildi.Kaynak: Milliyet

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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