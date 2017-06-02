

ANKARA Üniversitesi Cebeci Kampüsü'nde, karşıt görüşlü iki grup arasında kavga çıktı. Palaların kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralanırken, 20'ye yakın gözaltı işlemi yapıldı. Kampüse giren polis ekipleri, kavga eden öğrencilere biber gazıyla müdahale etti. Cebeci Kampüsü'ndeki kavga, öğrenciler tarafından görüntülendi.







kaynak:milliyet