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ÜNİVERSİTEDE KAVGA! ÇOK SAYIDA GÖZALTI


ÜNİVERSİTEDE KAVGA! ÇOK SAYIDA GÖZALTI
Tarih : 02 Haziran 2017, 16:58
Puan Ver : Üniversitede Kavga! Çok Sayıda Gözaltı(5/10)6


ANKARA Üniversitesi Cebeci Kampüsü'nde, karşıt görüşlü iki grup arasında kavga çıktı. Palaların kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralanırken, 20'ye yakın gözaltı işlemi yapıldı. Kampüse giren polis ekipleri, kavga eden öğrencilere biber gazıyla müdahale etti. Cebeci Kampüsü'ndeki kavga, öğrenciler tarafından görüntülendi.



 



kaynak:milliyet








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