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üniversitelerde bütünleme sınavlarının kaldırıldığı iddiası

ÜNİVERSİTELERDE BÜTÜNLEME SINAVLARININ KALDIRILDIĞI İDDİASI

Sosyal medyada yayılan "Üniversitelerde bütünleme sınavlarının kaldırıldığı" iddiası ile ilgili YÖK Başkanı Saraç açıklama yaptı

Tarih : 13 Ocak 2017, 11:48
Puan Ver : Üniversitelerde Bütünleme Sınavlarının Kaldırıldığı İddiası(8/10)8


Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, "üniversitelerde bütünleme sınavlarının kaldırılması" yönünde yeni bir karar almadıklarını bildirdi.



Başkan Saraç, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Bütünleme sınavlarına ilişkin bir Başkan Vekilimizin imzası taklit edilerek sosyal medyada sahte bir yazı ve haber paylaşılmaktadır. Bu konuda alınmış yeni bir kararımız bulunmamaktadır. Bu yazı ve habere itibar etmeyiniz." ifadelerine yer verdi.



Sosyal medyada, YÖK Başkan Vekili Hasan Mandal'ın imzası taklit edilerek "12 Ocak 2017 tarihli ve 2937 sayılı YÖK Eğitim Komisyonu'nun aldığı karar gereği, üniversitelerimizde uygulanan bütünleme sınavları kaldırılmıştır. 2016-2017 güz dönemi karar tarihine kadar yapılan bütünleme sınavları geçersiz sayılacaktır." ifadeleri paylaşılmıştı.



YÖK, yetki devri kapsamında, bütünleme sınavı yapılması kararını üniversitelere bırakmıştı.



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Üniversitelerde  Bütünleme  Sınavlarının  Kaldırıldığı  İddiası    haber

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