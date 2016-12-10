Türkiye Ve Rusya Arasında Yeni Tarifeli Seferler Başlayacak
Haleplilerin Bitmeyen Mücadelesi
Cansu Dere: Yalnız Anne Olmak İstemem
Kansere Karşı Yeni Umut
Saddam'ın Kızı İlk Kez Konuştu: O Görüntüleri...
Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanına Tutuklama
Şehitler Memleketlerine Uğurlandı
Emekliye Banka Promosyonu Açıklaması
54 Fetö Şüphelisinin Mal Varlıklarına El Konulmasına Karar Verildi
Ryan Babel'in Geliş Tarihi Belli Oldu
Bahçeli'den El Bab Açıklaması
50 Bin Liralık Faizsiz Desteğe 200 Bini Aşkın Başvuru
Can Dündar Hakkında Yakalama Kararı
Açtığı 3 Kuruşluk Tazminat Davasını Kazandı
Akar, Fırat Kalkanı Harekatı'nın Kilis'teki Harekat Merkezine Gitti
Halepli Bana'dan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na Teşekkür
Babel, Beşiktaş İçin Geliyor
Bm'den Suriye'de Araştırma Grubuna ‘Evet'
Vücut Losyonu İçerek Ölenlerin Sayısı Artıyor
Canan Karatay: 'bunu Yiyen Şeker Hastası Olmaz'

üniversiteli dila öğrenci evinde canına kıydı

ÜNİVERSİTELİ DİLA ÖĞRENCİ EVİNDE CANINA KIYDI

Eski milletvekili Arif Ağaoğlu'nun torunu, 18 yaşındaki üniversite öğrencisi Dila I. arkadaşlarıyla kaldığı öğrenci evinde antidepresan haplarla intihar etti. Genç kızın cenazesi önceki gün Karşıyaka'da defnedildi

Tarih : 10 Aralık 2016, 09:18
Puan Ver : Üniversiteli Dila Öğrenci Evinde Canına Kıydı(10/10)12


İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 1. sınıf öğrencisi 18 yaşındaki Dila I., 5 Aralık'ta okuldan çıktıktan sonra, 2 kız arkadaşıyla kaldığı Şişli'deki evine gitti. Arkadaşlarına yorgun olduğunu söyleyen ve odasına yatmaya giden Dila'dan saatlerce ses çıkmaması üzerine, arkadaşları odasına girdi. Genç kızı hareketsiz bulan arkadaşları, hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Eve giden sağlık ekipleri, Dila'nın hayatını kaybettiğini belirledi.



Cumhuriyet savcısı ceset üzerinde, polis de Dila'nın odasında ve evde incelemelerde bulundu. İlk incelemeler sonucunda genç kızın Antidepresan haplarla intihar ettiği ortaya çıktı. Genç kızın Bilecik'te yaşayan babasını ve İzmir'de yaşayan annesini yasa boğan ölümündeki kesin neden, yapılacak otopsiden sonra netlik kazanacak. Eski milletvekili Arif Ağaoğlu'nun da torunu olan Dila I.'nın cenazesi, önceki gün İzmir Karşıyaka'da defnedildi.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Üniversiteli  Dila  Öğrenci  Evinde  Canına  Kıydı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER