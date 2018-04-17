ÜNİVERSİTELİ GENÇ KIZ, DÜNYAYI GEZMEK İÇİN BEKARETİNİ SATIŞA ÇIKARDI
Portekizli 22 yaşındaki üniversite öğrencisi, dünyayı gezme hayalini gerçekleştirebilmek için bekaretini internet üzerinden açık artırma ile satışa çıkardı.
Gerçek kimliği gizli tutulan ve ismi yalnızca Penelope olarak açıklanan 22 yaşındaki genç kız, dünyayı gezebilmek için bekaretini açık artırmaya çıkardı.
BEKARETİNİ AÇIK ARTTIRMAYLA SATIŞA ÇIKARDI
Paris'te bir üniversitede eğitim gören Penolope 'puremodelsclub' isimli bir internet sitesi üzerinden en yüksek fiyata bekaretini açık artırmaya sundu.
"ALDIĞIM KARARLA İLGİLİ HİÇBİR ÇEKİNCEM YOK"
"Aldığım kararla ilgili bir çekincem yok" diyen Penelope, sadece ailesinin açık artırmayı öğrenmesini istemiyor. Genç kız dünyayı gezmek için yaklaşık 1 milyon Euro toplamayı hedefliyor. Şu ana kadar verilen en yüksek teklif ise 220 bin Euro.
Kaynak: haberinburada
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