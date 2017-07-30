Henüz 20 yaşında bir üniversite öğrencisi... Hasan Basri, arkadaşıyla yaşadığı evde bunalıma girerek intihar girişiminde bulundu. Ailesine bıraktığı not, yürek yaktı.

ARKADAŞI UYURKEN 4. KATTAKİ PENCEREDEN ATLADI

Olay, Karabük'te, öğle saatlerinde 100. Yıl Mahallesi 1035 Nolu Sokak'ta bulunan 5 katlı apartmanda meydana geldi. Apartmanın 4'üncü katındaki dairede üniversiteden arkadaşı E.K.K. ile birlikte oturan Karabük Üniversitesi öğrencisi Hasan Basri, arkadaşı uyurken balkon penceresinden atladı.

BETON ZEMİNE ÇAKILDI, AĞIR YARALANDI

Beton zemine düşerek ağır yaralanan Basri, haber verilmesiyle gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Hasan Basri'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

"OLMAKTAN KORKTUĞUM İNSAN OLDUM"

Polisin evde yaptığı incelemede, "Size hayırlı bir evlat olamadım. Bir kez olsun sizi düşünmeden yaşamadım. Ama artık gücüm kalmadı. Olmaktan korktuğum insan oldum. Benim için üzülmeyin. Sizi çok sevdim" yazılı not bulundu.

"KULLANDIĞI BAZI İLAÇLAR VARDI"

Basri'nin ev arkadaşı E.K.K. ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, "Ben uyuyordum, haberim yok. Kullandığı bazı ilaçlar vardı ama emin değilim. Ekipler inceledi" dedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: haberinburada