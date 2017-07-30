Trabzonspor Başkanı: Burak Yılmaz Transferi 2 Ağustos'a Kadar Yetişecek
Maçka Parkı'nda Güvenlikçinin Kıyafetine Karıştığı Kadın Konuştu: Şikayetçiyim
Türkiye'yi El Kaide İle İlişkilendiren Abd Temsilcisine Türkiye'den Sert Tepki
Kapıkule'de Tatilci Trafiği Aldı Başını Gitti
Fatih Terim: İstifa Etmedim, Tff Görevime Son Verdi
Rusya'dan Abd'ye Yaptırım Tepkisi: Bu Şekilde Devam Ederse Karşılık Veririz
Saadet Partisi'nden Yenikapı'da 'büyük Kudüs Mitingi'
Galatasaray'ın Yeni Transferi Mariano: Teklif Gelince Düşünmedim Bile
Eski Erkek Arkadaşı, 17 Yaşındaki Kızı 6 Yerinden Bıçaklayıp Öldürdü
11 Yaşındaki Kur'an Kursu Öğrencisini Taciz Eden İmam Tutuklandı
İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda Erkek Futbol Takımımız Şampiyon Oldu
Beşiktaş Lens'le Anlaştı, Sunderland'le Pazarlık Yapıyor
Şehit Piyade Yüzbaşı Nuri Şener Operasyonu İle 9 Teröristin Öldürüldüğü Bölgeden Cephanelik Çıktı
Kızını Ve Boşanmak İsteyen Eşini Sokak Ortasında Ev İçin Öldürmüş!
35'lik Efsane, 2 Pasta Nefis Yazdı
Güvenlik Görevlisi Şortla Parka Gelen Kadına Bu Kıyafetle Burada Gezemezsin Dedi
Üniversiteli Genç Olmaktan Korktuğum İnsan Oldum Notu Yazıp 4. Kattan Atladı
Abd'li Dövüşçü Jones, Maçınta Rakibini Öldürmekten Beter Etti
Yaşlı Sürücü Kontrolü Kaybedince, Ünlü Tatil Beldesindeki Plaja Daldı
Mıcırlı Yol Bir Aileyi Kahretti: Şarampole Uçan Araçta İki Kardeş Öldü

Üniversiteli Genç Olmaktan Korktuğum İnsan Oldum Notu Yazıp 4. Kattan Atladı

ÜNİVERSİTELİ GENÇ OLMAKTAN KORKTUĞUM İNSAN OLDUM NOTU YAZIP 4. KATTAN ATLADI

Karabük'te, üniversite öğrencisi 20 yaşındaki Hasan Basri, ailesine not bırakıp 4'üncü kattaki evinin penceresinden atladı. Ağır yaralanan Basri, hastanede tedaviye alındı.

Tarih : 30 Temmuz 2017, 18:20
Puan Ver : Üniversiteli Genç Olmaktan Korktuğum İnsan Oldum Notu Yazıp 4. Kattan Atladı(6/10)2

Henüz 20 yaşında bir üniversite öğrencisi... Hasan Basri, arkadaşıyla yaşadığı evde bunalıma girerek intihar girişiminde bulundu. Ailesine bıraktığı not, yürek yaktı.

ARKADAŞI UYURKEN 4. KATTAKİ PENCEREDEN ATLADI

Olay, Karabük'te, öğle saatlerinde 100. Yıl Mahallesi 1035 Nolu Sokak'ta bulunan 5 katlı apartmanda meydana geldi. Apartmanın 4'üncü katındaki dairede üniversiteden arkadaşı E.K.K. ile birlikte oturan Karabük Üniversitesi öğrencisi Hasan Basri, arkadaşı uyurken balkon penceresinden atladı.

BETON ZEMİNE ÇAKILDI, AĞIR YARALANDI

Beton zemine düşerek ağır yaralanan Basri, haber verilmesiyle gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Hasan Basri'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

"OLMAKTAN KORKTUĞUM İNSAN OLDUM"

Polisin evde yaptığı incelemede, "Size hayırlı bir evlat olamadım. Bir kez olsun sizi düşünmeden yaşamadım. Ama artık gücüm kalmadı. Olmaktan korktuğum insan oldum. Benim için üzülmeyin. Sizi çok sevdim" yazılı not bulundu.

"KULLANDIĞI BAZI İLAÇLAR VARDI"

Basri'nin ev arkadaşı E.K.K. ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, "Ben uyuyordum, haberim yok. Kullandığı bazı ilaçlar vardı ama emin değilim. Ekipler inceledi" dedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Üniversiteli  Genç  Olmaktan  Korktuğum  İnsan  Oldum  Notu  Yazıp  4  Kattan  Atladı  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER