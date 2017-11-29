Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi öğrencileri, dikine iniş- kalkış yapabilen insansız hava aracı (İHA) üretti. Görüntü işleme ve otomasyon kabiliyetine sahip araç, bulunduğu konumdan kalkıp verilen koordinatlara gidiyor ve görevini tamamladıktan sonra kalktığı yere dönebiliyor. İHA, belirlediği konum ve bölgeden alıp işlediği görüntüyü de merkeze aktarabiliyor.

BOEING DESTEĞİ ALMAYA HAK KAZANDILAR

Necmettin Erbakan Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin yaptığı İHA, otonom sistemlere ilgiyi artırmak ve bu teknolojinin Türkiye'de gelişimini desteklemek amacıyla, Boeing Türkiye ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) işbirliğiyle geçen ay düzenlenen 'Dikey İniş Kalkış Yapan İHA Yarışması'nda, uçuş performansı dalında birincilik aldı. 'Radikal Tasarım Ekibi' adıyla yarışmaya katılan öğrenciler, ödüle ek olarak 2018 yılında Amerika'da yapılacak uluslararası bir kongrede projelerini sunmak için Boeing desteğini almaya da hak kazandı.

40 GÜNDE TAMAMLADILAR

Radikal Tasarım Ekibi üyelerinden Burak Duran, İHA'yı 40 gün içerisinde tamamladıklarını söyledi. Hazırladıkları raporları sunduktan sonra ODTÜ'de gerçekleştirilen yarışmaya katılmaya hak kazandıklarını belirten Duran, "'Yarışmada ormanda kaybolan 2 kız çocuğunun üretilen insansız hava aracı tarafından bulunması gerekiyordu. İnsansız hava aracımızı bu doğrultuda geliştirdik. Yarışmada da genel kategoride ikinci, uçuş performansında da birincilik ödülünü aldık. Ayrıca Amerika'da Havacılık İdaresi tarafından düzenlenecek olan konferanslarda da projemizin sunumunu yapabilme hakkı kazandık" dedi.

DİKEY KALKIP YATAY GÖRÜNTÜ ÇEKİYOR

Ürettikleri İHA'nın özellikleri de anlatan Duran, "Aracımız hem dikey olarak iniş-kalkış yapabiliyor ve havalandıktan sonra da yatay olarak hareket edebiliyor. Ayrıca görüntü işleme ve otomasyon kabiliyetlerine de sahip. Otomasyonu sayesinde gerekli işlemler gerçekleştirildikten sonra bulunduğu konumdan kalkıp verilen koordinatlara gidiyor ve görevini tamamladıktan sonra kalktığı yere tekrar dönerek dikey olarak inişini gerçekleştirebiliyor. Görüntü işleme kabiliyetiyle de gittiği noktada belirlediği konum ve bölgeden alıp işlediği görüntüyü de merkeze aktarabiliyor" diye konuştu.

"ARAÇ GELİŞTİRİLEBİLİR"

İHA'nın çok genel amaçlı hizmet edebileceğine de dikkat çeken Burak Duran, aracın arama-kurtarma ve haritalama amacıyla kullanılabildiğini kaydetti. Aracın geliştirilmesi halinde savunma sanayisinde de kullanılabeleceğini belirten Duran, şunları söyledi:

"Askere mühimmat, erzak gibi malzemeleri taşıyabilir. Dikine iniş-kalkış yapabilmesi de taktiksel olarak bir avantaj. Bu özelliği zor arazilerde iniş-kalkış yapabilmesini sağlayabilir. Ayrıca kalkışını gerçekleştirdikten sonra yatay olarak gidebilmesi de enerji tasarrufu da sağlıyor. Çünkü drone şeklindeki insansız hava araçları daha fazla enerji tüketiyor. Uçuş süresi de az oluyor ama uçak tipinde yatay giden insansız hava araçlarının uçuş süreleri daha fazla oluyor. Aracımızın şu anda havada kalma süresi 15 dakika. Yarışma şartlarında maksimum 12 dakika havada kalması şartı vardı. Bu şartlar doğrultusunda aracımızı tasarladık ama bunun ağırlığını, büyüklüğünü ve boyutlarını artırdığımız zaman daha uzun süreli havada kalabilecek bir hava aracı yapılabilir."

Kaynak: haberinburada