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Üniversiteli Zelal'i kaçıran kuzeninden pişkin savunma!

ÜNİVERSİTELİ ZELAL'İ KAÇIRAN KUZENİNDEN PİŞKİN SAVUNMA!

Mersin'de üniversite öğrencisi Zelal'i bindiği minibüsün yolunu kesip zorla indirerek, kaçıran kuzeni gazetecilerin "Neden kaçırdın?" sorusuna "Pişmanım, seviyorum" diye yanıt verdi.

Tarih : 07 Aralık 2017, 17:30
Puan Ver : Üniversiteli Zelal'i Kaçıran Kuzeninden Pişkin Savunma!(8/10)4

Mersin'de üniversite öğrencisi Zelal Topçul'u (20) bindiği minibüsten zorla indirerek, kaçıran 5 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Evlenme teklifini reddettiği genç kızı kaçıran amcasının oğlu Derviş Topçul (22), emniyetten çıkarılırken, gazetecilerin "Zelal'i neden kaçırdın?" sorusuna "Pişmanım, seviyorum" diye yanıt verdi.

MİNİBÜSÜN YOLUNU KESİP KAÇIRDI

Mersin Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Zelal Topçul, 3 Aralık Pazar günü, ziyaret için akrabalarına giderken içinde bulunduğu minibüsün yolu kesilerek, kaçırıldı. Minibüsün güvenlik kamerasına yansıyan olayı, Zelal'le evlenmek isteyen kuzeni Derviş Topçul'un ağabeyi Nurullah Topçul (27) ve arkadaşı Savaş Y. (22) ile birlikte gerçekleştirdiği belirlendi.

31 SAAT SONRA KURTARILDI, 5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Zelal Topçul, rehin tutulduğu evden 31 saat sonra polis operasyonuyla kurtarılırken, kuzeni Derviş Topçul, ağabeyi Nurullah Topçul, Salih Y., Şeyhmus Y. ve Jiyan E., gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

"PİŞMANIM, SEVİYORUM"

Emniyet Müdürlüğünden polislerin adliyeye götürmek üzere çıkardığı Derviş Topçul'a basın mensupları, Zelal'i neden kaçırdığını sordu. Şüpheli Topçul, "Yapmamam lazımdı. Pişmanım. Seviyorum" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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