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üniversiteye giriş sistemi değiştiriliyor mu ?

ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ SİSTEMİ DEĞİŞTİRİLİYOR MU ?

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), üniversiteye giriş sisteminin değiştirileceğine ilişkin iddianın gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Tarih : 19 Aralık 2016, 15:28
Puan Ver : Üniversiteye Giriş Sistemi Değiştiriliyor Mu ?(6/10)4


Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), üniversiteye giriş sisteminin değiştirileceğine ilişkin iddianın gerçeği yansıtmadığı bildirildi.



YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, bazı ulusal gazetelerde, üniversiteye giriş sistemine dair gerçek dışı haberler yer aldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:



"YÖK'te üniversiteye giriş sistemine yönelik herhangi bir çalışma yapılmamıştır, yapılmamaktadır. Bir başka bakanlıkla da konuya ilişkin haberde konu edildiği gibi bir görüşme sürdürülmemektedir. Diğer taraftan sınavlar öncesinde bu tür gerçek dışı haberler adaylar üzerinde olumsuz etki yapmaktadır. Yükseköğretim sistemine girişle alakalı kamuoyunun sadece YÖK'ün kararlarını ve duyurularını dikkate almasını önemle rica ederiz."



 



kaynak:AA








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