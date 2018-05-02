6x6 furyasına Range Rover tabanlı bir modelde katılıyor. Bağımsız bir geliştiricinin üstlendiği proje 2019 sonunda tamamlanacak.

Son yıllarda Mercedes'in başlattığı 6x6 furyasına Range Rover tabanlı bir modelde katılıyor. Bağımsız bir geliştiricinin üstlendiği proje önümüzdeki yıl sonuna kadar satışa sunulabilir.

BAĞIMSIZ BİR GELİŞTİRİCİ RANGE ROVER'I 6X6 YAPACAK

Mercedes'in tasarımı 40 yıldır değişmeyen G serisini AMG ortaklığıyla G63 6X6 ismiyle piyasaya sürdüğünde büyük yankı uyandırmıştı. Bu aracın satışa sunulmasından sonra diğer markalar ve özel performans garajları kendi 6x6 araçlarını geliştirmeye başladı. Bağımsız bir geliştirici Range Rover'ı 6x6 yapmaya karar verdi. Kısa süre önce söylentileri dolaşan proje önümüzdeki sene sonuna kadar satışa sunulabilir.

PROJENİN ADI RANGE ROVER SLT

Mercedes'in 6x6'lık canavarından sonra ortaya çıkan ve bağımsız bir geliştiricinin üstlendiği projenin adı Range Rover SLT olarak belirlenmiş. T.Fotiadis Design imzasıyla üretilecek olan aracın teknik detayları henüz paylaşılmadı.

3.5 TON AĞIRLIĞINDA OLACAK ARACIN SATIŞI 2019'DA

Arazi performansında Mercedes AMG G63 6x6'dan daha iyi olması pek mümkün olmayan bu modelle ilgili en çok merak edilen motor. Proje sona erdiğinde 3.5 ton ağırlığında olması beklenen aracın satışları 2019 sonunda başlayacak.

Kaynak: haberinburada