ÜNLÜ BOKSÖR, MAĞAZA AÇILIŞINDA CAMI YUMRUKLADI
Ünlü boksör Anthony Joshua, Amsterdam'da açılan spor giyim mağazasının açılışını cam paneli yumruğuyla kırarak yaptı.
Dünyaca ünlü boksör Anthony Joshua, son derece ilginç bir açılışa katıldı.
Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da bir spor giyim mağazasının açılışına katılan Joshua, açılışı kendine has tarzda yaptı.
AÇILIŞI CAM PANELİ KIRARAK YAPTI
Dünya şampiyonu boksör açılışı, mağazanın girişine kurulan cam paneli yumruğuyla kırarak yaptı.
Kendi instagram hesabından da 'Bazen her şey bir yumruk kadardır' yazdı.
Kaynak: haberinburada
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