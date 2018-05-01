ÜNLÜ CEO, FACEBOOK'UN BASKILARINA DAYANAMADI, İSTİFA EDİYOR
Mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın kurucusu ve şirketin CEO'su Jan Koum, görevinden istifa etme kararı aldığını açıkladı.
Mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın kurucusu ve şirketin CEO'su Jan Koum, görevinden istifa etme kararı aldığını açıkladı. Koum, Facebook üzerinden paylaştığı mesajda, "Teknoloji dışında bana keyif veren şeylere vakit ayırabilmek adına bir süre çalışmaya ara vereceğim" dedi.
FACEBOOK'LA ANLAŞAMADIĞI İDDİA EDİLDİ
Ancak ABD'de yayınlanan Washington Post gazetesi, Koum ile WhatsApp'ı 2014'te 19 milyar dolara satın alan Facebook yönetimi arasında anlaşmazlıklar olduğunu yazdı ve Koum'un bu anlaşmazlıklar nedeniyle istifa kararını aldığını belirtti.
Washington Post gazetesinin haberine göre, Koum Facebook'tan gelen kriptolama kriterlerinin gevşetilmesi ve Facebook - WhatsApp arasındaki kişisel veri alışverişinin güçlendirilmesi taleplerine karşı çıkıyordu.
"DIŞARDAN DA OLSA DESTEK VERECEĞİM"
Koum paylaştığı Facebook mesajında "Ekibimiz her zamankinden daha güçlü ve muhteşem işler başarmaya devam edecekler… WhatsApp'a dışarıdan da olsa desteğimi vermeye devam edeceğim" dedi.
Kaynak: haberinburada
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