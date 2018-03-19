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Ünlü CEO, gözyaşları içinde anlattı: Babam bir şeytan

ÜNLÜ CEO, GÖZYAŞLARI İÇİNDE ANLATTI: BABAM BİR ŞEYTAN

SPACEX ve Tesla'nın sahibi Amerikalı girişimci Elon Musk, Rolling Stones dergisine verdiği röportajda, gözyaşları içinde babasının şeytan kadar kötü bir kişi olduğunu anlattı.

Tarih : 19 Mart 2018, 14:20
Puan Ver : Ünlü Ceo, Gözyaşları İçinde Anlattı: Babam Bir Şeytan(8/10)4

SPACEX ve Tesla'nın sahibi Amerikalı girişimci Elon Musk, Güney Afrika'da yaşayan ve başarılı bir mühendis olan 72 yaşındaki babası için "Benim babam, şeytanın üzerinde ayrıntısıyla düşündüğü bir planıdır. O, aklınıza gelebilecek her türlü kötülüğü yapmış birisidir. O kadar kötüdür ki inanamazsınız" dedi.

"ELON'IN ARTIK BÜYÜMESİ GEREKİYOR"

Diyetisyen ve model olan annesinin de kendisiyle ilgilenemediğini belirten Musk, "Beni anne-babamdan çok kitaplar, özellikle Isaac Asimov'un kitapları büyüttü" ifadesini kullandı. Madencilik ve inşaat sektöründe 30 yaşına gelmeden milyoner olan Errol Musk'un ise oğluna yanıtı gecikmedi. Hayatında yaptığı en büyük kötülüğün evine giren silahlı 6 kişiden 3'ünü silahla öldürmek olduğunu ifade eden Errol Musk, "Ancak mahkeme hakkımda meşru müdafadan beraat verdi. İşlerimin yoğunluğu nedeniyle ne ben ne de 3 çocuğumuzun annesi Maye, Elon ile çok fazla ilgilenemedik. Ama Elon'ın artık büyümesi gerekiyor. Şımarık bir çocuk gibi davranıyor. İstediğini alamadığı için şimdi bana 'Şeytan' diyor" diye konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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