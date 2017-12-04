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Ünlü Ekonomist: Türkiye Lirayı Kurtarmak İçin Altına Endeksli Para Birimine Geçmeli

ÜNLÜ EKONOMİST: TÜRKİYE LİRAYI KURTARMAK İÇİN ALTINA ENDEKSLİ PARA BİRİMİNE GEÇMELİ

Johns Hopkins Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Hanke, "Türkiye lirayı kurtarmak için altına endeksli para birimine geçmeli" önerisi yaptı. Erdoğan da altına endeksli para birimi önermişti.

Tarih : 04 Aralık 2017, 23:50
Puan Ver : Ünlü Ekonomist: Türkiye Lirayı Kurtarmak İçin Altına Endeksli Para Birimine Geçmeli(8/10)4

Johns Hopkins Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Steve Hanke, Türk lirasının doğası itibariyle zayıf bir para birimi olduğunu ve bunun düzeltilmesi için Türkiye'nin altına endeksli para birimi uygulamasına geçmesi gerektiğini açıkladı.

"DÜNYADA SİYASİ BİR GÜCE SAHİP OLMAK İÇİN BİR ŞEYLER YAPMALI"

Johns Hopkins Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Steve Hanke, Forbes'ın internet sitesinde liradaki değer kaybıyla ilgili bir makale yazdı. Hanke, Erdoğan'ın Türkiye'nin en zayıf noktasını ortadan kaldırmak ve küresel alanda gerçek anlamda siyasi bir güce sahip olmak için bir şeyler yapması gerektiğini belirterek, "Bunun bir çözümü var, üstelik oldukça da zarif bir çözüm. Türkiye'nin bir başka devlet tarafından basılmayan ya da kontrol edilmeyen bir 'para birimi' olan altına geçmesi gerekiyor. Türkiye, bunu altına endeksli lira sistemine geçerek yapabilir" dedi.

ERDOĞAN DA ALTINA ENDEKSİ PARA BİRİMİNİ ÖNERMİŞTİ

Hanke, altının yüz yıllar boyunca küresel para sistemi içinde önemli rol oynadığını ancak eski ABD Başkanı Richard Nixon'ın 1971 yılında 'altın gişesini kapatmasıyla' önemini yitirdiğinin altını çizerek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan da 2016 yılında yaptığı bir konuşmada, katılımcı finans sektöründe altına endeksli bir para birimi anlayışına geçilmesini önermişti" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, konu ile ilgili açıklamasında, "Katılımcı finans anlayışının altına endeksli bir adımın atılmasını doğru buluyorum. 2015'te küresel İslami finans büyüklüğü arttı. Gelin paraları altına dönüştürelim. Altınla ifade edelim. Finans sektöründe katılımcı finans anlayışının para biriminde altına endeksli bir adımın atılmasının çok daha isabetli olacağı inancındayım" demişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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