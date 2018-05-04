Türk Lirası'nda S&P'nin not indirim kararını takip eden ve zarar-kes seviyelerin tetiklemesiyle başlayan aşağı yönlü hareket derinleşirken, piyasalarda bu hareketin daha da genişleyebileceğine ilişkin beklentiler de dile getirilmeye başlandı.

ÜNLÜ EKONOMİST WIN THIN YENİ BEKLENTİLERİNİ AÇIKLADI

2 Mayıs Çarşamba günü Business HT'ye verdiği demecinde dolarda yeni rekorlar mümkün diyen Brown Brothers Harriman Gelişen Piyasalar Stratejisti Win Thin, rekorlar sonrası yeni beklentilerini açıkladı.

4,55 SEVİYESİNE DİKKAT ÇEKTİ

Thin yeni seviye olarak 2012'ye kadar giden yukarı yönlü kanalın en üstünde yer alan 4,55 seviyesine dikkat çekti.

Kaynak: haberinburada