İşte Aşkın Fotoğrafı
Seda Sayan, Bikinili Görüntüsü İle Gençlere Taş Çıkardı
Gelmesiyle Gitmesi Bir Oldu!
Berlin İn Berlin Filminin Devamı Geliyor
Mustafa Ceceli, Oğluyla Fotoğrafını Paylaştı
Ramazanda Bile 3 Milyon Ekmek Çöpe
115 Milyon Tl'yi Bankalarda Unuttuk
Erkeklerin Maaşı Artabilir
Türkiye Büyüme Rakamları Bugün Açıklanacak
Hackerlar Cyberpunk 2077 Dosyalarını Çaldı
Portrait Displays ‘İn Otomatik Kalibrasyon Yazılımı Samsung Qled Tv'lerde
Rıg 505 Lava : Oyunseverlere Özel Olarak Tasarlandı
Fly Drive : Seagate'den Uçan Disk!
Logitech G: Günlük Yaşam İçin Tasarlanan Gelişmiş Oyun Kulaklığı
Zte A2018 Benchmark'ta Göründü
Hastalar, 5G İle Sağlık Kontrolünü Kendileri Yapacak
Toki'den Vatandaşa Yüzde 20 İndirim
İktidar Ve Muhalefet 'tüzük'te Karşı Karşıya!
Deniz Seki Fiyatını Katladı!
Ramazan'da Baş Ağrısından İlaçsız Kurtulma Yolları

ünlü fenomen korcan cinemre, nihat hatipoğlu'nu trolledi

ÜNLÜ FENOMEN KORCAN CİNEMRE, NİHAT HATİPOĞLU'NU TROLLEDİ

Daha önce katıldığı televizyon programında sunucuları trollemesi ile adından söz ettiren Korcan Cinemre'nin son kurbanı ünlü ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu oldu.

Tarih : 05 Haziran 2017, 10:42
Puan Ver : Ünlü Fenomen Korcan Cinemre, Nihat Hatipoğlu'nu Trolledi(10/10)11


Katıldığı TV programlarında gerek sunucuları gerekse yarışmacıları trollemesi ile fenomen olan Korcan Cinemre'nin hedefinde bu kez Nihat Hatipoğlu vardı.

 

"TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA..."

 

Alandaki kalabalık arasından söz alan ve Kırgız Türkü olduğunu belirten Cinemre, ünlü ilahiyatçıya "Toplu taşıma araçlarında yüksek sesle müzik dinlemek kul hakkına girer mi?" sorusunu yöneltti.

 

NİHAT HATİPOĞLU CEVAPLADI

 

Hiçbir şey olmamış gibi Cinemre'nin sorusuna cevap veren Hatipoğlu, "Başkalarına saygısızlıktır ve doğru bir şey değildir" dedi.



 



kaynak:gazetevatan








Etiketler: Ünlü  Fenomen  Korcan  Cinemre  Nihat  Hatipoğlu  Nu  Trolledi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER