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Ünlü Futbolcu Gabriel Paletta, Kaçırdığı Penaltıyla Alay Konusu Oldu

ÜNLÜ FUTBOLCU GABRİEL PALETTA, KAÇIRDIĞI PENALTIYLA ALAY KONUSU OLDU

Bir dönem Milan'da da forma giyen Gabriel Paletta, Çin Kupasında oynanan maçta kaçırdığı penaltıyla dalga konusu oldu.

Tarih : 03 Mayıs 2018, 10:20
Puan Ver : Ünlü Futbolcu Gabriel Paletta, Kaçırdığı Penaltıyla Alay Konusu Oldu(5/10)1

Bir dönem Milan'da forma giyen Gabriel Paletta, Çin'de kaçırdığı penaltıyla gündem yarattı. Jiangsu Suning forması giyen Paletta, Çin Kupasında T. Quanjian ile karşılaştıkları maçta kullandığı penaltıyla alay konusu oldu.

TOPU DAĞLARA TAŞLARA ATTI

Penaltı atışında topu kalenin yaklaşık 3 metre üstünden auta gönderen 32 yaşındaki tecrübeli defans oyuncusu, büyük hayal kırıklığı yaşattı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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