ÜNLÜ FUTBOLCU GABRİEL PALETTA, KAÇIRDIĞI PENALTIYLA ALAY KONUSU OLDU
Bir dönem Milan'da da forma giyen Gabriel Paletta, Çin Kupasında oynanan maçta kaçırdığı penaltıyla dalga konusu oldu.
Bir dönem Milan'da forma giyen Gabriel Paletta, Çin'de kaçırdığı penaltıyla gündem yarattı. Jiangsu Suning forması giyen Paletta, Çin Kupasında T. Quanjian ile karşılaştıkları maçta kullandığı penaltıyla alay konusu oldu.
TOPU DAĞLARA TAŞLARA ATTI
Penaltı atışında topu kalenin yaklaşık 3 metre üstünden auta gönderen 32 yaşındaki tecrübeli defans oyuncusu, büyük hayal kırıklığı yaşattı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Son Dakika! Ak Parti, Erdoğan'ın Adaylığı İçin 316 İmza İle Grup Kararı Aldı
- Deniz Baykal Dönüyor! 24 Haziran Seçimleri İçin Adaylık Başvurusu Yaptı
- Ayşe Öğretmen Bebeğini Günde 45 Dakika Görecek
- Havada Büyük Panik! Sarhoş Yolcu Uçağın Kapısını Açmaya Çalıştı
- Mezarlıkta Ağlayan Kızın Gizemi Sürüyor! Polis 4 Kişiyi Gözaltına Aldı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Avustralya 1 Milyondan Fazla Kanguruyu Öldürecek
- Ürdün İran'la Diplomatik İlişkilerini Kesen Fas'a Destek Verdi
- Eta Silahsızlanma Süreci Kapsamında Son Silahlarını Da Fransız Yetkililere Teslim Etti
- İsrailli Adam Siyahi Mülteciye Hakaretler Savurup Zorla Selfie Çekti
- Bundan Böyle Ünlü Adada Plastik Çatal-Bıçağa İzin Yok!
Bu Haberle İlgili Yorumlar