ÜNLÜ FUTBOLCU LENNON, AKIL HASTANESİNDEN TABURCU OLDU
İngiliz ekibi Everton'da forma giyen Aaron Lennon, tedavi gördüğü akıl hastanesinden 2 ay sonra taburcu oldu.
Strese bağlı hastalığı nedeniyle akıl sağlığı tedavisi gören Everton'ın İngiliz oyuncusu Aaron Lennon, tedavi sürecini tamamladığını ve hastaneden taburcu edildiğini açıkladı.
İKİ AY ÖNCE HASTANEYE KALDIRILMIŞTI
Yaklaşık iki ay önce otoyol kenarında polis tarafından durdurulan ve ruh sağlığı yasaları gereği hastaneye kaldırılan İngiliz futbolcu Lennon, strese bağlı hastalığı nedeniyle akıl hastanesine kaldırılmıştı.
TARAFTARLARA TEŞEKKÜR ETTİ
30 yaşındaki oyuncu sosyal medya hesabından tedavi sürecinin tamamlandığını ve hastaneden taburcu edildiğini açıkladı. Lennon yaptığı açıklamada tedavi sürecinde kendisine yaptıkları desteklerden dolayı tüm taraftarlara teşekkür etti.
Kaynak: haberinburada
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