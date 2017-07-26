ÜNLÜ FUTBOLCU POGBA'YA BENZEYEN KİŞİ, YUNAN ADASI'NI SOYUP SOĞANA ÇEVİRDİ
Manchester United'ın futbolcusu Pogba'ya benzeyen kişi, Yunan adası Skiros'a giderek bir hafta boyunca hiçbir yerde para ödemedi, giderayak dükkan soydu.
Manchester United'in futbolcusu olan Paul Pogba takımıyla ABD'ye gitmek için hazırlanırken, kendisine son derece benzeyen biri Yunanistan'ın Skiros Adası'nı ziyaret etti ve "hayranlarına" imza dağıtmaya başladı.
HİÇBİR YERE PARA ÖDEMEDİ, DÜKKAN SOYDU
Bununla yetinmeyen sahte Pogba, bir hafta boyunca gittiği hiçbir yerde para ödemedi. Skiros'tan ayrılacağı gün ise turistik eşya satan bir dükkanı ziyaret edip sahibi ve orada bulunanlarla konuştu ancak gittikten sonra dükkandan birçok şeyin yok olduğu anlaşıldı.
Kaynak: haberinburada
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