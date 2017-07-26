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Ünlü Futbolcu Pogba'ya Benzeyen Kişi, Yunan Adası'nı Soyup Soğana Çevirdi
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Ünlü Futbolcu Pogba'ya Benzeyen Kişi, Yunan Adası'nı Soyup Soğana Çevirdi

ÜNLÜ FUTBOLCU POGBA'YA BENZEYEN KİŞİ, YUNAN ADASI'NI SOYUP SOĞANA ÇEVİRDİ

Manchester United'ın futbolcusu Pogba'ya benzeyen kişi, Yunan adası Skiros'a giderek bir hafta boyunca hiçbir yerde para ödemedi, giderayak dükkan soydu.

Tarih : 26 Temmuz 2017, 17:00
Puan Ver : Ünlü Futbolcu Pogba'ya Benzeyen Kişi, Yunan Adası'nı Soyup Soğana Çevirdi(5/10)1

Manchester United'in futbolcusu olan Paul Pogba takımıyla ABD'ye gitmek için hazırlanırken, kendisine son derece benzeyen biri Yunanistan'ın Skiros Adası'nı ziyaret etti ve "hayranlarına" imza dağıtmaya başladı.

HİÇBİR YERE PARA ÖDEMEDİ, DÜKKAN SOYDU

Bununla yetinmeyen sahte Pogba, bir hafta boyunca gittiği hiçbir yerde para ödemedi. Skiros'tan ayrılacağı gün ise turistik eşya satan bir dükkanı ziyaret edip sahibi ve orada bulunanlarla konuştu ancak gittikten sonra dükkandan birçok şeyin yok olduğu anlaşıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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